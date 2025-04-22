Uyarıları dikkate almayan adam, köpek balığı saldırısına uğradı

İsrail'in Hadera kentindeki Olga Plajı'nda korkunç bir köpekbalığı saldırısı yaşandı. Köpekbalıklarıyla yüzmek isteyen bir adam, arkadaşının tüm uyarılarına rağmen suya girdi ve saldırıya uğradı.

Olayın görgü tanıkları, adamın saldırı sırasında "Isırıldım, ısırıldım!" diye bağırdığını ve ellerini havaya kaldırdığını anlattı. "Birkaç dakika sonra köpekbalıkları onu ısırdı ve aniden ortadan kayboldu" diyen bir plaj ziyaretçisi, olayın saniyeler içinde gerçekleştiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırı sırasında denizin hızla kızıla boyandığı görülüyor. Saldırının ardından başlatılan arama çalışmalarında adamın vücudu henüz bulunamadı. Yetkililer, en az üç köpekbalığının saldırısına uğradığını düşünüyor.

Olay, bölgenin köpekbalıklarıyla yakın temas için popüler bir yer haline gelmesinin ardından yaşandı. İsrail Köpekbalığı Derneği başkanı, bölgeye gelen bazı turistlerin köpekbalıklarını kuyruklarından yakaladığını ve hatta kürekle dövdüğünü açıkladı. İlginç bir şekilde, saldırıdan dakikalar önce çekilen başka görüntülerde, çocuklar da dahil olmak üzere plaj ziyaretçilerinin suda durup köpekbalıklarının bacaklarının etrafında yüzmesini izlediği görülüyor.

İsrail Doğa Koruma Derneği, dört yıl önce yetkilileri bu konuda uyardıklarını belirterek, "Her kış, köpekbalıkları elektrik santrallerinden gelen sıcak suda toplanıyor. Bu büyüleyici doğa olayı için hem koruma hem de güvenlik önlemleri alınmalıydı, ancak yıllar içinde bölgede bir kaos gelişti" açıklamasında bulundu.

Polis, olay sonrasında Olga Plajı'nı ikinci bir duyuruya kadar yüzücülere kapattı. Ekipler jet ski ve helikopterlerle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Uzmanlar, Akdeniz'de köpekbalığı saldırılarının son derece nadir olduğunu, 1900'den beri sadece 50 vaka kaydedildiğini ve bunların yalnızca 11'inin ölümle sonuçlandığını belirtiyor.