Vekile el yapımı patlayıcı cihazla korkunç saldırı! Ağır yaralandı

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Ulusal Kongre binasında gerçekleşen saldırıda, Ulusal Parti milletvekili Gladis Aurora López el yapımı patlayıcı cihazın hedefi oldu.
Associated Press'in (AP) aktardığı bilgilere göre, kongre binasında toplanma hazırlıkları sürerken atılan patlayıcı López'in sırt bölgesine isabet etti. López'in yere düştüğü, ceketinin parçalandığı ve olay yerinde ilk müdahale sonrası sağlık kuruluşuna götürüldüğü bildirildi. Yetkililer, milletvekilinin yaralarının hayati tehlike taşımadığını açıkladı.
Olayın ardından Ulusal Parti Kongre Grubu Başkanı Tomás Zambrano, saldırının siyasi bir mesaj taşıdığını savunarak iktidardaki LIBRE (Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi) cephesini hedef aldı. Zambrano, sosyal medya paylaşımında saldırıyı "Ulusal Parti'ye yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.
Saldırının, ülkede Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından yükselen siyasi gerilimin gölgesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. AP'nin haberinde, kongrede LIBRE'nin seçim sonuçlarına ilişkin yeniden sayım talebinin görüşüldüğü sırada olayın yaşandığı ve güvenlik kameralarının patlayıcının binanın dışından, sokaktan atıldığını gösterdiği ifade edildi. Polis ekiplerinin, patlayıcıyı atan kişi ve yanında bulunan bir diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı kaydedildi.
Yerel saatle olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Bazı yabancı basın organları, patlayıcının López'in başına yakın bir bölgeye isabet ettiğini ve olay yerinde yoğun kanama görüldüğünü öne sürerken, resmi makamlar saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
