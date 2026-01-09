Vekile el yapımı patlayıcı cihazla korkunç saldırı! Ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Vekile el yapımı patlayıcı cihazla korkunç saldırı! Ağır yaralandı

Vekile el yapımı patlayıcı cihazla korkunç saldırı! Ağır yaralandı
09.01.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Honduraslı siyasetçi Gladis Aurora Lopez, Ulusal Kongre binasında kendisine atılan el yapımı patlayıcı cihazın hedefi oldu. Gladys Aurora López, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Ulusal Kongre binasında gerçekleşen saldırıda, Ulusal Parti milletvekili Gladis Aurora López el yapımı patlayıcı cihazın hedefi oldu.

SIRTINA İSABET ETTİ

Associated Press'in (AP) aktardığı bilgilere göre, kongre binasında toplanma hazırlıkları sürerken atılan patlayıcı López'in sırt bölgesine isabet etti. López'in yere düştüğü, ceketinin parçalandığı ve olay yerinde ilk müdahale sonrası sağlık kuruluşuna götürüldüğü bildirildi. Yetkililer, milletvekilinin yaralarının hayati tehlike taşımadığını açıkladı.

Vekile el yapımı patlayıcı cihazla korkunç saldırı! Ağır yaralandı

İKTİDAR CEPHESİNİ HEDEF ALDI

Olayın ardından Ulusal Parti Kongre Grubu Başkanı Tomás Zambrano, saldırının siyasi bir mesaj taşıdığını savunarak iktidardaki LIBRE (Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi) cephesini hedef aldı. Zambrano, sosyal medya paylaşımında saldırıyı "Ulusal Parti'ye yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

SİYASİ GERİLİM GİT GİDE YÜKSELİYOR

Saldırının, ülkede Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından yükselen siyasi gerilimin gölgesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. AP'nin haberinde, kongrede LIBRE'nin seçim sonuçlarına ilişkin yeniden sayım talebinin görüşüldüğü sırada olayın yaşandığı ve güvenlik kameralarının patlayıcının binanın dışından, sokaktan atıldığını gösterdiği ifade edildi. Polis ekiplerinin, patlayıcıyı atan kişi ve yanında bulunan bir diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı kaydedildi.

Vekile el yapımı patlayıcı cihazla korkunç saldırı! Ağır yaralandı

"YOĞUN KANAMA YAŞANDI" İDDİASI

Yerel saatle olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada da yayıldı. Bazı yabancı basın organları, patlayıcının López'in başına yakın bir bölgeye isabet ettiğini ve olay yerinde yoğun kanama görüldüğünü öne sürerken, resmi makamlar saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
BBP lideri Mustafa Destici: Aile kurumu Türkiye’nin asıl beka meselesidir BBP lideri Mustafa Destici: Aile kurumu Türkiye'nin asıl beka meselesidir

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:27
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme
09:21
Herkes aynı dertten yakınıyor Derbide Arda Güler’in başına gelenler olay oldu
Herkes aynı dertten yakınıyor! Derbide Arda Güler'in başına gelenler olay oldu
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:32
Arda’nın oyuna girdiği maçta ortalık karıştı: Florentino seni kovacak
Arda'nın oyuna girdiği maçta ortalık karıştı: Florentino seni kovacak
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
08:10
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı İşte kulislere yansıyan rakam
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam
02:59
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde köklü değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:11:29. #7.11#
SON DAKİKA: Vekile el yapımı patlayıcı cihazla korkunç saldırı! Ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.