Venezuela'da ABD bayrağı 7 yıl aradan sonra yeniden büyükelçilik gönderine çekildi
Venezuela'da ABD bayrağı 7 yıl aradan sonra yeniden büyükelçilik gönderine çekildi

Venezuela'da ABD bayrağı 7 yıl aradan sonra yeniden büyükelçilik gönderine çekildi
14.03.2026 22:49  Güncelleme: 23:08
Venezuela'da ABD bayrağı 7 yıl aradan sonra yeniden büyükelçilik gönderine çekildi
ABD ile Venezuela arasında yıllardır süren diplomatik gerilimde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'nde Amerikan bayrağı, 2019'un 14 Mart'ında indirildikten sonra ilk kez yeniden göndere çekildi. Tören, iki ülke arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan değişimlerin ve yeniden başlayan diplomatik temasların sembolik bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'nde Amerikan bayrağı, 2019 yılında diplomatik ilişkilerin kopmasının ardından ilk kez yeniden göndere çekildi. 14 Mart Cumartesi günü gerçekleşen tören, Washington ile Caracas arasında yıllardır donmuş olan ilişkilerde yeni bir dönemin başlayabileceğine dair önemli bir sembolik adım olarak değerlendirildi.

2019'DAKİ KRİZ SONRASI İNDİRİLMİŞTİ

ABD ile Venezuela arasındaki diplomatik gerilim, 2019 yılında iki ülke arasında yaşanan siyasi kriz sırasında zirveye ulaşmıştı. Washington yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımadığını açıklamış ve muhalefet lideri Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımıştı.

Bu gelişmelerin ardından Caracas'taki ABD Büyükelçiliği faaliyetlerini durdurmuş ve Amerikan diplomatik personeli ülkeden ayrılmıştı. Aynı süreçte büyükelçilik binasındaki ABD bayrağı14 Mart günü indirilmişti.

YEDİ YIL SONRA YENİDEN GÖNDERE ÇEKİLDİ

ABD bayrağı, aradan geçen yılların ardından Cumartesi günü düzenlenen bir törenle yeniden, indirildiği günün 7. yıldönümünde göndere çekildi. Diplomatik kaynaklara göre bu adım, iki ülke arasında son dönemde yeniden başlayan temasların sembolik bir göstergesi olarak görülüyor.

Bayrak şu anda dalgalanıyor olsa da, bina tadilat geçiriyor ve ne zaman tamamen yeniden açılacağı henüz belli değil.

ABD'NİN MADURO OPERASYONU

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ve eşi Cilia Flores'i 4 Ocak 2026'da düzenlediği özel askeri operasyonla ülke dışına çıkardı. ABD'ye getirilen Maduro, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Maduro burada suçlamaları reddederek "Ben masumum. Suçlu değilim. Dürüst bir insanım. Hala ülkemin başkanıyım" savunmasını yaptı.

Maduro'nun bir sonraki duruşma tarihi olarak 17 Mart belirlenirken, Yardımcısı Delcy Rodriguez ülkenin yeni lideri olarak belirlendi.

SON DAKİKA: Venezuela'da ABD bayrağı 7 yıl aradan sonra yeniden büyükelçilik gönderine çekildi
