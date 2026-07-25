Venezuela'da Depremde Ölü Sayısı 5.546'ya Çıktı - Son Dakika
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Venezuela'da Depremde Ölü Sayısı 5.546'ya Çıktı

Venezuela\'da Depremde Ölü Sayısı 5.546\'ya Çıktı
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Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 148 artarak 5.546'ya yükseldi, yaralı sayısı değişmedi.

VENEZUELA'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5 bin 546'a yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki şiddetli depremin ardından son duruma ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Rodriguez, afette yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5 bin 546'ya ulaştığını, yaralı sayısında bir artış yaşanmadığını ve sayının 16 bin 740'ta sabit kaldığını duyurdu.

Açıklanan güncel verilere göre, ana depremlerin ardından bölgede şu ana kadar kaydedilen artçı sarsıntı sayısı ise 1500'e ulaştı.

Kaynak: DHA

Venezuela, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'da Depremde Ölü Sayısı 5.546'ya Çıktı - Son Dakika

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