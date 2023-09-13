Vietnam'da 9 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda meydana gelen yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Devlet medyasına göre, hayatta kalanları kurtarmak için operasyonlar devam ediyor.

ALEVLER 150 KİŞİNİN YAŞADIĞI BİNAYI SARDI

Yangın gece yarısında çıktı, ancak resmi Vietnam Haber Ajansı (VNA) saat 02.00'ye kadar kontrol altına alındı. VNA, dar bir sokakta bulunan ve 150 kişinin yaşadığı 9 katlı binayı saran yangında onlarca kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

NET ÖLÜ SAYISI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Binadan 70 kişi kurtarıldı, bunlardan 54'ü hastaneye yetiştirildi. Yetkililer henüz net ölü sayısını doğrulamadı; ancak en az 30 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

BALKONLAR DEMİRLERLE ÇEVRİLİ

Görüntülerde, gece hortum ve merdivenlerle donatılmış binada itfaiye erlerinin mücadelesi dikkat çekerken, gündüz ise binadan hala yoğun koyu dumanlar yükseldiği görüldü. AFP haber ajansı, apartman bloğunun küçük balkonlarının demirle çevrili olduğunu, binanın sadece tek bir çıkışa sahip olduğunu ve dışarıda acil çıkış merdiveni olmadığını bildirdi. Öte yandan, ölenlerin çoğunun çocuk olduğu tahmin ediliyor. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

"KÜÇÜK BİR ÇOCUK YÜKSEK KATTAN ATILDI"

Olay yerine yakın bir yerde yaşayan bir kadın AFP'ye, "Yardım için çok fazla çığlık duydum. Onlara çok yardım edemedik. Binadan kaçış yolu yok, mahsur kalanların kaçması imkansız" dedi. Başka bir tanık, alevlerden kaçmak için yüksek bir kattan küçük bir çocuğun atıldığını söyleyerek; "Uyumak üzereydim, bir şey kokladım. Dışarı çıktım ve yangını gördüm. Duman her yerdeydi. Küçük bir çocuk yüksek bir kattan atıldı, insanlar onu yakalamak için bir yatak kullanmışlar, hayatta kalıp kalmadığını bilmiyorum" dedi.

VİETNAM'DA ÖLÜMCÜL YANGINLAR

Vietnam'da son yıllarda popüler karaoke barları gibi eğlence mekanlarında sık sık ölümcül yangınlar yaşadı. Bir yıl önce, ticaret merkezi Ho Chi Minh Şehri'nde bulunan üç katlı bir karaoke barında çıkan yangın 32 kişinin ölümüne neden oldu. O yangında 17 kişi de yaralandı ve işletme sahibi yangın önleme yönetmeliklerini ihlal etme suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu trajedinin ardından başbakan, tüm yüksek riskli mekanları denetlemeyi emretti. 2018'de, Ho Chi Minh Şehri'nde bulunan bir apartman kompleksi yangınında 13 kişi hayatını kaybetti. 2016'da başka bir yangında da 13 kişi Hanoi'deki bir karaoke mekanındaki yangında hayatını kaybetti.