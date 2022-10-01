İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı

01.10.2022 22:38

Putin'in Ukrayna'da 4 bölgeyi Rusya toprağına dahil etmesinden sonra batılı ülkelerden peş peşe yaptırımlar geldi. Rus hükümeti de yaptırımlara karşı ilk hamlesini yaptı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan son kararnamede dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmaları yasaklandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları sonrası batılı ülkeler ile Rusya arasında yaşanan gerilim artarak devam ediyor. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'ya ulaşım kısıtlamaları uygulayan ülkelere taşımacılık alanında yasak içeren yeni bir kararname imzaladı.

TARİHLER BELLİ OLDU

Kararnameye göre dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına izin verilmeyecek ve yasak 10 Ekim- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yürürlükte olacak.

"GÜMRÜK MALLARI RUS VE BELARUS PLAKALI ARAÇLARA YÜKLENECEK"

Kararnamede yabancı plakalı araçlardaki malların kontrol noktalarında indirilerek Rus ve Belarus plakalı nakliye araçlarına yüklenerek ülkeye sokulacağı bilgisi verilerek, "Pskov, Kaliningrad, Leningrad ve Murmansk bölgeleri, Karelya Cumhuriyeti ve St. Petersburg'daki sınır bölgelerindeki gümrük kontrol noktalarında mallar yabancı ülkelerin araçlarından indirilerek Rusya ve Belarus araçlarına yüklenecek" ifadeleri kullanıldı.

1 BÖLGEYİ KAPSAMIYOR

Başbakan Mihail Mişustin'in imzaladığı kararnamenin, Rusya'nın Avrupa topraklarında kalan tek bölgesi Kaliningrad'ı kapsamadığı belirtildi.

Rusya'nın dost olmayan ülke listesi şu şekilde:

  • Avrupa Birliği'ne üye ülkeler
  • ABD
  • Anguilla
  • Britanya Virjin Adaları
  • Cebelitarık
  • İzlanda
  • Kanada
  • Lihtenştayn
  • Mikronezya
  • Monako
  • Yeni Zelanda
  • Norveç
  • Güney Kore
  • Avustralya
  • Arnavutluk
  • Andorra
  • Birleşik Krallık (İngiltere)
  • San Marino
  • Kuzey Makedonya
  • Singapur
  • Tayvan
  • Ukrayna
  • Karadağ
  • İsviçre
  • Japonya
  • Yunanistan
  • Danimarka
  • Slovenya
  • Slovakya
  • Hırvatistan
YORUMLAR
500
Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi Ukrayna ordusunun başlattığı operasyon sonuç verdi! Köşeye sıkışan Ruslar Lyman kentinden geri çekildi Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Danilov'dan 'çatışma' sinyali: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir sonraki aktif fazı ekim ayında bekleniyor Ukrayna Güvenlik Konseyi Başkanı Danilov'dan 'çatışma' sinyali: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir sonraki aktif fazı ekim ayında bekleniyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Zaporijya, Donetsk, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 00:10:02. #1.11#
SON DAKİKA: İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement