Von der Leyen, Ukrayna için İHA ve füze finansmanı ile ateşkes desteğini açıkladı - Son Dakika
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Von der Leyen, Ukrayna için İHA ve füze finansmanı ile ateşkes desteğini açıkladı

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Von der Leyen, Ukrayna için İHA ve füze finansmanı ile ateşkes desteğini açıkladı
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Von der Leyen, Zelenskiy'le görüşmesinde enerji altyapısı ve küresel gıda arzını koruyan ateşkes çağrısına destek verdi. AB, bu hafta Ukrayna'nın hava savunması için İHA ve füzelere ilave finansman sağlayacak; Ukrayna AB Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddesi olacak.

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, küresel gıda arzını ve enerji altyapısını koruyacak bir ateşkes çağrısını tam olarak desteklediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Savaşın yeni ve zorlu bir aşamaya girdiğini ifade eden von der Leyen, Zelenskiy'nin Ukrayna ve Rusya'daki enerji altyapısı ile küresel gıda arzını korumayı amaçlayan ateşkes çağrısına tam destek verdiğini duyurdu. Rusya'nın cephede ilerleyemediğini ve cephe hattının gerisindeki sivilleri hedef aldığını kaydeden von der Leyen, Ukrayna halkı ve yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Ukrayna'nın bu hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddesi olacağını belirten von der Leyen, ülkenin gelecek yıla ilişkin finansman ihtiyaçlarının ve yeni küresel desteğin nasıl harekete geçirileceğinin ele alınacağını aktardı. Von der Leyen, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek amacıyla AB'nin bu hafta insansız hava araçları (İHA) ve füzeler için ilave finansman sağlayacağını bildirdi.

Ukrayna'nın AB üyelik sürecine de değinen von der Leyen, katılım müzakerelerinde iki yeni fasılın daha açılacağını kaydederek süreçte güçlü bir ivme yakalandığını ifade etti.

Kaynak: DHA
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