Wesley Sneijder, Comanchero suç örgütü iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Wesley Sneijder, Comanchero suç örgütü iddialarını yalanladı

Wesley Sneijder, Comanchero suç örgütü iddialarını yalanladı

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski futbolcusu Wesley Sneijder, uluslararası suç örgütü Comanchero'nun 'gizli ortağı' olduğu iddialarını reddetti. Sneijder, yasal işlem başlatacağını ve her şeyin yasal olduğunu belirtti. Sneijder'in avukatı da Türk makamlarının her şeyi kontrol ettiğini ve yapılan tüm işlemlerin yasal olduğunu söyledi.

12.07.2024 12:10
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Galatasaray ve Hollanda Mill Takımı’nın eski yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, uluslararası suç örgütü Comanchero'nun “gizli ortağı” olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Türkiye'de bu iddiaları yansıtan bazı yayın kuruluşları hakkında yasal işlem başlatacağını açıklayan Sneijder, "Her şey kontrol edildi. Yaptığımız her şey tamamen yasaldı" dedi.

Türkiye'de, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayandırılan bir haberde, Sneijder'in uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun "kara para aklama faaliyetlerine karıştığı" öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca Sneijder’in, Comanchero operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir iş insanının sahibi olduğu inşaat şirketinin gizli ortağı olduğu iddia edilmişti.

Sneijder, Hollanda medyasına yaptığı açıklamada, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu haberlerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten eski yıldız futbolcu, "Ben artık sadece adımın Türkiye'deki bu haberlerden çıkarılmasını istiyorum. Çünkü bu iftira" dedi.

MASAK ise konuyla ilgili olarak açıklama yapmadı.

Sneijder’in avukatı: Türk makamlarının her şeyi kontrol etti, yapılan tüm işlemler yasal

Wesley Sneijder, Galatasaray forması giydiği 2013-2017 yılları arasında bir inşaat şirketine yatırım yaptığını belirterek, "Hisse aldığım şirkette işler pek iyi gitmedi. İnşaat durduruldu. Yatırımımın karşılığını almak istedim ama hiçbir şey çıkmadı" dedi.

"Bu bana birkaç milyon euroya mal oldu" diye konuşan Sneijder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resmi hisselerin devrine ilişkin tüm belgelere sahibim. Tüm parasal işlemler titizlikle izlenebilir.”

Yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’den ayrıldıktan sonra söz konusu şirketin yetkilileriyle hiçbir irtibatının kalmadığını kaydeden Sneijder, 2020 yılında parasının bir kısmını geri almak için uğraştığını ancak sonuç alamadığını söyledi.

Yatırım yaptığı şirketin güvenilir olduğu yönünde tavsiyeler aldığını belirten Sneijder, “Son derece yasal ve şeffaf bir şekilde hisse satın aldım. Ama yanlış bir yatırımın kurbanı oldum. Bu işten tek kuruş kazanmadım. Kariyerinde bir kez olsun böyle bir şey yaşayan tek futbolcu da ben değilim” dedi.

Birkaç hafta önce Türkiye’de olduğunu söyleyen Sneijder, bu konuda Türk makamları tarafından kendisinden hiçbir açıklama istenmediğini vurguladı.

Sneijder’in avukatı da, Türk makamlarının her şeyi kontrol ettiğini, yapılan tüm işlemlerin yasal olduğunu söyledi.

De Telegraaf gazetesine konuşan Hollanda Adalet Bakanlığı yetkilileri de, Türkiye'den Wesley Sneijder hakkında herhangi bir suçlama ya da talep gelmediğini açıkladı.

Türkiye'de Kasım ayında düzenlenen bir operasyonda, Avustralya’da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla aranan organize suç örgütü Comanchero'nun kaçak lideri Hakan Reis ("Ayık" olan soy ismini "Reis" olarak değiştirmişti), 36 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Hakan Reis dahil 18'i tutuklanmıştı.

Comanchero örgütünün önde gelen isimleri küresel düzeyde kara para aklama, uyuşturucu-silah kaçakçılığı, ölüme sebebiyet verme ve yağma ile suçlanıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Wesley Sneijder, Comanchero suç örgütü iddialarını yalanladı - Son Dakika

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