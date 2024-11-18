Windsor Kalesi'nde hırsızlık: Prens William ve ailesi uyurken kaleye hırsız girdi - Son Dakika
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Dünya

Windsor Kalesi'nde hırsızlık: Prens William ve ailesi uyurken kaleye hırsız girdi

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İngiltere'nin Windsor Kalesi'nde, Prens William ve ailesi evlerinde uyurken maskeli soyguncular tarafından hırsızlık gerçekleştirildi. Gece vakti 2 metrelik çiti aşarak çiftlik araçlarını çalan hırsızlar, güvenlik kapısını da parçalayarak kaçtılar. Olayın, kaledeki silahlı polislerin çekildiği bir dönemde gerçekleştiği belirtildi. Hırsızlık, kale güvenlik bölgesindeki Shaw Çiftliği'nde meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, henüz herhangi bir tutuklama yapılmadı.

18.11.2024 10:03  Güncelleme: 10:12
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İngiltere'nin Windsor Kalesi'nde, Galler Prensi William ve ailesi yakındaki evlerinde uyurken maskeli soyguncular hırsızlık yaptı.

İki maskeli hırsız, gece vakti 2 metrelik çiti aşarak çiftlik araçlarını çaldı. Görgü tanıkları, "Hırsızların kaleyi bir süredir gözetlediği anlaşılıyor" dedi.

Kaçarken çalıntı kamyonla güvenlik kapısını parçalayan hırsızlar, bir ahırda bulunan pikap ve ATV'yi çalarak kaçtı.

Olay sırasında Kral Charles ve Kraliçe Camilla kalede değildi. Ancak 42 yaşındaki Prens William ve Kate, çocukları George (11), Charlotte (9) ve Louis (6) ile Adelaide Cottage'da bulunuyordu. Aile, hırsızların kaçarken kırdığı kapıyı sık sık kullanıyor.

Olayın ortaya çıkması, Windsor Kalesi'nin iki ana giriş kapısından silahlı polislerin çekildiğinin açıklanmasının ardından geldi. Hırsızlık, kale güvenlik bölgesindeki Shaw Çiftliği'nde gerçekleşti.

Bir kaynak şunları söyledi: "Araçların orada olduğunu önceden bilmeleri ve yakalanmadan kaçmak için en uygun zamanı seçmeleri gerekiyordu. Kalenin alarm sistemi var ama hırsızlık ancak güvenlik bariyerini kırdıklarında fark edildi."

Thames Valley Polisi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "13 Ekim Pazar gecesi saat 23:45 civarında Windsor'da Kraliyet arazisinde bir hırsızlık ihbarı aldık. Şüpheliler bir çiftlik binasına girerek siyah bir Isuzu pikap ve kırmızı bir ATV çaldı."

Olayda henüz tutuklanma olmadı ve soruşturma devam ediyor. Daha önce de 2021 Noel günü arbaletle silahlanmış bir kişi çiti aşarak Kraliçe'yi öldürmeye çalışmış ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Windsor Kalesi'nde hırsızlık: Prens William ve ailesi uyurken kaleye hırsız girdi
Windsor Kalesi'nde hırsızlık: Prens William ve ailesi uyurken kaleye hırsız girdi
Windsor Kalesi\'nde hırsızlık: Prens William ve ailesi uyurken kaleye hırsız girdi

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Son Dakika Dünya Windsor Kalesi'nde hırsızlık: Prens William ve ailesi uyurken kaleye hırsız girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Doğrucu Davud:
    gevur dediğimiz İngiltere'deki saraydaki insanların asaleti bizdeki heryerini açan varoş kadınlarına 100 çeker adamlar hristiyan normal şekilde giyiniyor bizim kadinlarin bazıları açmadiklari yerleri kalmadı?????? 3 1 Yanıtla
  • Murat:
    Kesin bizden biridir. :):) 0 0 Yanıtla
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