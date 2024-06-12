xHamster, Hollanda vatandaşlarına ait izinsiz görselleri kaldırmak zorunda - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

xHamster, Hollanda vatandaşlarına ait izinsiz görselleri kaldırmak zorunda

Amsterdam Temyiz Mahkemesi, Kıbrıs merkezli uluslararası porno sitesi xHamster’in, Hollanda vatandaşlarına ait tüm izinsiz görselleri üç gün içinde kaldırmasına karar verdi. Mahkeme, xHamster’in, Hollanda vatandaşlarına ait bütün izinsiz videoları 3 gün içerisinde kaldırmasına hükmetti. Karara göre, ülkede yaşasın ya da yaşamasın, bütün Hollanda vatandaşları, rızasız görüntüleri için xHamster’dan bunu talep edebilecek.

12.06.2024 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusuf Özkan, Lahey

Amsterdam Temyiz Mahkemesi, Kıbrıs merkezli uluslararası porno sitesi xHamster’in, Hollanda vatandaşlarına ait tüm izinsiz görselleri üç gün içinde kaldırmasına karar verdi.

Porno sitesinin bağlı olduğu Hammy Media, bu kararı yerine getirmezse, video başına 10 bin euro ceza ödemek zorunda kalacak.

Mahkemenin kararına göre, ceza miktarı, izinsiz videonun internet sitesinde kaldığı her gün için 500 Euro artacak ve 30 bin euroya kadar çıkabilecek.

Dava Hollandalı bir kadının, yer aldığı 4 videonun izinsiz olarak porno sitesinde yayınlandığı şikayeti üzerine başladı.

Hollanda Çevrimiçi Çocuk İstismarı Uzmanlık Ajansı (Offlimits), kişilerin özel görüntülerinin rızaları olmadan porno sitelerinde yayınlandığı yönündeki şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Offlimits, “İntikam pornosu” ya da “hackleme” sonrası yasa dışı yollarla elde edilen görsellerin xHamster üzerinden kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

Amsterdam Mahkemesi, geçen yıl kişilerin izni olmadan yayınlanan görüntülerin üç hafta içinde kaldırılmasına hükmetti.

Bunun üzerine xHamster’in bağlı olduğu Hammy Media, Hollandalı kadına ait 4 videonun yatından kaldırıldığını savunarak karara itiraz etti.

Tüm Hollanda vatandaşları için geçerli

Amsterdam Temyiz Mahkemesi, kararın, porno sitesindeki tüm Hollanda vatandaşlarına ait görüntüler için geçerli olduğuna karar verdi.

Mahkeme, xHamster’in, Hollanda vatandaşlarına ait bütün izinsiz videoları 3 gün içerisinde kaldırmasına hükmetti.

Karara göre, ülkede yaşasın ya da yaşamasın, bütün Hollanda vatandaşları, rızasız görüntüleri için xHamster’dan bunu talep edebilecek.

Yeni bir davaya gerek kalmadan, xHamster, başvuran bütün Hollanda vatandaşlarının izinsiz görüntülerini kaldırmak zorunda kalacak.

xHamster, Ekim 2021'den itibaren kullanım koşullarını yenileyerek, video yükleyen üyelerden rıza beyanında bulunmalarını zorunlu hale getirmişti.

Hollanda mahkemesinin kararı, Ekim 2021’den önce xHamster’da yayınlanmış, Hollanda vatandaşlarının yer aldığı tüm görselleri kapsıyor.

Hollanda Çevrimiçi Çocuk İstismarı Uzmanlık Ajansı, temyiz mahkemesinin kararından memnun.

Offlimits Genel Müdürü Robbert Hoving, kurumun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, yasal masraflar ve diğer etkenler yüzünden mağdurların bu kadar büyük porno sitelerinden görüntülerini kaldırmasının genellikle imkansız olduğunu söyledi.

Birçok kişinin, izinsiz görüntülerinin internette dolaştığının farkında bile olmadığını vurgulayan Hoving’e göre, mahkemenin kararı, bu tür görsellerin, açıkça izin verilmedikçe internette yayınlanamayacağının altını bir kez daha çizmiş oldu.

Offlimits’in avukatı Otto Volgenant da, kararı, mağdurlar açısından önemli bir zafer olarak değerlendirdi.

Porno sitelerinin yalnızca izinleri kapsamlı bir şekilde kontrol edilen görüntüleri yayınlama gibi bir yükümlülüğü bulunduğunu belirten Hollandalı avukat, “İspat yükü porno sitelerine aittir” dedi.

Porno sitesi xHamster’in ana şirketi Hammy Media, Amsterdam Mahkemesi’nin kararına ilişkin olarak medyanın açıklama talebine henüz yanıt vermedi.

Kaynak: BBC

Amsterdam, Hollanda, Kıbrıs, Hukuk, Teknoloji, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya xHamster, Hollanda vatandaşlarına ait izinsiz görselleri kaldırmak zorunda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

08:31 Mezuniyet törenine damga vuran olay Okul yönetimi öğrencileri “Kıyafetiniz uygunsuz“ diyerek içeri almadı Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
08:02 Ayşe Ateş’in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP’deki görevlerini tek tek anlatayım Ayşe Ateş'in hedefinde yine Semih Yalçın var: Duruşmaya gel, MHP'deki görevlerini tek tek anlatayım
05:45 Erbil’de petrol rafinerisinde korkutan yangın Alevler gökyüzünü kapladı Erbil'de petrol rafinerisinde korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı
02:31 Kızıldeniz’de tansiyon tavan İsrail’e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler Kızıldeniz'de tansiyon tavan! İsrail'e giden dev gemiyi füzelerle imha ettiler
23:15 ABD ve İsrail reddetti Hamas’tan ateşkes anlaşmasında, ’’Türkiye garantör olsun’’ şartı ABD ve İsrail reddetti! Hamas'tan ateşkes anlaşmasında, ''Türkiye garantör olsun'' şartı
08:42 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları cinsiyet değiştirmişti İşte son hali Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali
00:42 Beşiktaş ilk uçağı indirdi Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul’a geldi Beşiktaş ilk uçağı indirdi! Gabriel Paulista, imzayı atmak için İstanbul'a geldi
00:29 Küçükçekmece’de cadde ortasında kanlı saldırı Ortalık adeta savaş alanına döndü Küçükçekmece'de cadde ortasında kanlı saldırı! Ortalık adeta savaş alanına döndü
00:01 Fenerbahçe Beko’da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes, şampiyonluk maçından sonra takımdan ayrıldı
23:45 A Milli Takım’da sakatlık şoku Yıldız futbolcu, EURO 2024’ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya A Milli Takım'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu, EURO 2024'ü kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya
23:23 TSK personeliyle ilgili kanun teklifi Meclis’ten geçti Emeklilik ve servis detayı dikkat çekti TSK personeliyle ilgili kanun teklifi Meclis'ten geçti! Emeklilik ve servis detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 09:11:58. #1.13#
SON DAKİKA: xHamster, Hollanda vatandaşlarına ait izinsiz görselleri kaldırmak zorunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement