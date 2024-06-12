xHamster, Hollanda vatandaşlarına ait izinsiz görselleri kaldırmak zorunda

Dünya

Yusuf Özkan, Lahey

Amsterdam Temyiz Mahkemesi, Kıbrıs merkezli uluslararası porno sitesi xHamster’in, Hollanda vatandaşlarına ait tüm izinsiz görselleri üç gün içinde kaldırmasına karar verdi.

Porno sitesinin bağlı olduğu Hammy Media, bu kararı yerine getirmezse, video başına 10 bin euro ceza ödemek zorunda kalacak.

Mahkemenin kararına göre, ceza miktarı, izinsiz videonun internet sitesinde kaldığı her gün için 500 Euro artacak ve 30 bin euroya kadar çıkabilecek.

Dava Hollandalı bir kadının, yer aldığı 4 videonun izinsiz olarak porno sitesinde yayınlandığı şikayeti üzerine başladı.

Hollanda Çevrimiçi Çocuk İstismarı Uzmanlık Ajansı (Offlimits), kişilerin özel görüntülerinin rızaları olmadan porno sitelerinde yayınlandığı yönündeki şikayetler üzerine inceleme başlattı.

Offlimits, “İntikam pornosu” ya da “hackleme” sonrası yasa dışı yollarla elde edilen görsellerin xHamster üzerinden kaldırılması için mahkemeye başvurdu.

Amsterdam Mahkemesi, geçen yıl kişilerin izni olmadan yayınlanan görüntülerin üç hafta içinde kaldırılmasına hükmetti.

Bunun üzerine xHamster’in bağlı olduğu Hammy Media, Hollandalı kadına ait 4 videonun yatından kaldırıldığını savunarak karara itiraz etti.

Tüm Hollanda vatandaşları için geçerli

Amsterdam Temyiz Mahkemesi, kararın, porno sitesindeki tüm Hollanda vatandaşlarına ait görüntüler için geçerli olduğuna karar verdi.

Mahkeme, xHamster’in, Hollanda vatandaşlarına ait bütün izinsiz videoları 3 gün içerisinde kaldırmasına hükmetti.

Karara göre, ülkede yaşasın ya da yaşamasın, bütün Hollanda vatandaşları, rızasız görüntüleri için xHamster’dan bunu talep edebilecek.

Yeni bir davaya gerek kalmadan, xHamster, başvuran bütün Hollanda vatandaşlarının izinsiz görüntülerini kaldırmak zorunda kalacak.

xHamster, Ekim 2021'den itibaren kullanım koşullarını yenileyerek, video yükleyen üyelerden rıza beyanında bulunmalarını zorunlu hale getirmişti.

Hollanda mahkemesinin kararı, Ekim 2021’den önce xHamster’da yayınlanmış, Hollanda vatandaşlarının yer aldığı tüm görselleri kapsıyor.

Hollanda Çevrimiçi Çocuk İstismarı Uzmanlık Ajansı, temyiz mahkemesinin kararından memnun.

Offlimits Genel Müdürü Robbert Hoving, kurumun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, yasal masraflar ve diğer etkenler yüzünden mağdurların bu kadar büyük porno sitelerinden görüntülerini kaldırmasının genellikle imkansız olduğunu söyledi.

Birçok kişinin, izinsiz görüntülerinin internette dolaştığının farkında bile olmadığını vurgulayan Hoving’e göre, mahkemenin kararı, bu tür görsellerin, açıkça izin verilmedikçe internette yayınlanamayacağının altını bir kez daha çizmiş oldu.

Offlimits’in avukatı Otto Volgenant da, kararı, mağdurlar açısından önemli bir zafer olarak değerlendirdi.

Porno sitelerinin yalnızca izinleri kapsamlı bir şekilde kontrol edilen görüntüleri yayınlama gibi bir yükümlülüğü bulunduğunu belirten Hollandalı avukat, “İspat yükü porno sitelerine aittir” dedi.

Porno sitesi xHamster’in ana şirketi Hammy Media, Amsterdam Mahkemesi’nin kararına ilişkin olarak medyanın açıklama talebine henüz yanıt vermedi.