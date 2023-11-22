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Yok artık UEFA! Filistin'deki zulme sessiz kalmayan Celtic'e verilen cezanın nedenine kimse anlam veremiyor - Son Dakika

Yok artık UEFA! Filistin'deki zulme sessiz kalmayan Celtic'e verilen cezanın nedenine kimse anlam veremiyor

Celtic taraftarlarının Şampiyonlar Ligi maçında Filistin lehine yaptığı tribün gösterileri sonrası UEFA, Celtic'e 17 bin 500 avro para cezası verdi. UEFA'nın açıklamasına göre, Celtic ile Atletico Madrid arasında oynanan maçta ev sahibi Celtic taraftarının Filistin lehine yaptığı tezahüratlar ve açtığı pankartlar ''Saldırgan içerikli tahrik edici mesaj'' olarak değerlendirildi.

22.11.2023 - 20:57,  Güncelleme: 21:01
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İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken UEFA, Celtic ile Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında tribünler aracılığıyla Filistin'i destekleyen Celtic'e, 17 bin 500 avro para cezası verdi.

"SALDIRGAN İÇERİKLİ VE TAHRİK EDİCİ MESAJ"

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim'de oynanan maç sırasında, ev sahibi Celtic taraftarının Filistin lehine yaptığı tezahüratlar ve açtığı pankartların "saldırgan içerikli tahrik edici mesaj" olarak değerlendirilmesi nedeniyle ceza verildi.

PARA CEZASI ALDILAR

Ayrıca İskoçya temsilcisi, tribünler arası açık kalması gereken boş alanların doldurması ve havai fişek yakılması gerekçeleriyle toplam 11 bin 500 avro daha para cezasına çarptırıldı.

Yakışmadı UEFA! Filistin'deki zulme sessiz kalmayan Celtic'e verilen cezanın nedenine akıl sır ermiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Dünya

Atletico Madrid, Filistin, Celtic, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yok artık UEFA! Filistin'deki zulme sessiz kalmayan Celtic'e verilen cezanın nedenine kimse anlam veremiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok artık UEFA! Filistin'deki zulme sessiz kalmayan Celtic'e verilen cezanın nedenine kimse anlam veremiyor - Son Dakika
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