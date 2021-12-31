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Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada - Son Dakika

Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada

31.12.2021 15:39

Sibirya'ya bağlı Yakutistan bölgesinde yürüyüşe çıkan 53 yaşındaki profesör Sardana Sleptsova, köpeklerin saldırısına uğradı. Uzun süre direndikten sonra yere yığılan kadın, köpeklerin ısırıkları sonucu kan kaybederek can verdi. Cansız bedeni kanlar içerisinde bulunan kadının ölümü nedeniyle şehirde olağanüstü hal ilan edildi. Köpeklerin saldırı anı ve profesörün direnişi ise kameralara yansıdı.

Rusya'nın Sibirya Bölgesi'ndeki Yakutistan'da 53 yaşındaki Sardana Sleptsova yürüyüşe çıktığı an sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi Kimya Bölümü profesörü Sleptsova çevredekiler tarafından kanlar içinde bulundu.

VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİ KÖPEKLER TARAFINDAN ISIRILMIŞ

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri yönlendirilirken yapılan ilk incelemede profesörün öldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine polisler çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatıldı. Profesör ise adli tıp morguna kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda profesörün vücudunun birçok yerinin köpekler tarafından ısırıldığı ve ağır kan kaybettiği anlaşıldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİLER

Yaşanan olayın üzerine Yakuts Belediye Başkanı Yevgeny Grigoriev ekipler tarafından köpeklerin toplatılması için çalışma başlattıklarını söyleyerek kentte olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Profesörün ölümü hem kenti hem de üniversiteyi yasa boğarken Rusya Soruşturma Komitesi köpek saldırısına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini ortaya çıkardı.

KURTULMAK İÇİN UZUN SÜRE DİRENMİŞ

Görüntülere göre profesörün köpeklerin saldırısından kurtulmak için yoğun çaba sarf ettiği fakat köpeklere daha fazla karşı gelemeyince yere düştüğü görüldü. Ayrıca köpek saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Rusya'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada
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Olağanüstü Hal, Sibirya, Polis, Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada - Son Dakika
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