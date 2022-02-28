Yaptırımlardan etkilenen ünlü Rus işletmeci "Savaş umurumda değil" sözleriyle isyan etti! - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatması, dünya genelinde tepkilere neden oldu. Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke, Rusya'ya yönelik yaptırım kararı açıkladı. ABD Başkanı Biden, Rusya'nın yaptırımları hissetmesinin ardından zor duruma kalacağını açıklamıştı. Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler arasında bulunan İngiltere'de ise dikkat çeken bir olay yaşandı.

YAŞAMINA İNGİLTERE'DE DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Vladivostok şehrinde büyüyen ancak şimdi Birleşik Krallık'ta yaşayan 44 yaşındaki ünlü ünlü TV yıldızı Kristina Rihanoff, işinin kısıtlanmasından dolayı nasıl etkilendiğini dile getirerek şok edici çıkışta bulundu.

"SAVAŞ UMURUNDA DEĞİL AMA BORÇLARIM BİRİKİYOR"

Yaptığı paylaşımda Birleşik Krallık Başbakanına seslenen Rihanoff, " Boris Johnson'ın ailemin işlettiği işletmeyi ve diğer 1000 kişiyi yok ettiği için ne tür bir ceza alacağını merak ediyorum. Arkadaşlarımın çoğu, hükümet kısıtlamaları nedeniyle işlerini kaybetti. Savaş umurumda değil ama iş yapamadığım için borçlarım birikiyor" dedi.