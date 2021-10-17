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Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu - Son Dakika

Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu

17.10.2021 10:38

İngiltere'de yaşayan Clare Pert isimli kadın, bir yardım kuruluşu adına düzenlenen takvime fotoğraf vermek için kamera karşısına geçti. Ancak kadın, çekim konseptini yanlış anlayınca çırılçıplak poz verdi. O dönem 16 haftalık hamile olan kadının pozu sosyal medyada 17 bin beğeni aldı. Pert, poz sebebiyle büyük utanç yaşadığını söyledi.

İngiltere'de yaşayan Clare Pert isimli kadının başına gelen ilginç olay, sosyal medyada çok konuşuldu. 3 çocuk annesi kadın, yerel bir bakımevi için düzenlenen takvime poz vermek için kamera karşısına geçti. Ancak o dönemde 16 haftalık hamile olan kadın, çekim konseptini yanlış anlayarak soyundu ve öyle poz verdi.

FOTOĞRAFI TAKVİMDE YAYINLANDI

Clare Pert'in çektirdiği çıplak poz, bakımevi için hazırlanan takvimde yer aldı. Takvimin bastırılmasının ardından kendisini çırılçıplak şekilde gören kadın, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü herkes kıyafetleriyle poz vermişti, çıplak poz veren bir tek kendisiydi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Clare Pert, başına gelenleri sosyal medya hesabından anlattı. Pert, "Fotoğraf çekiminin çıplak olduğunu düşündüm. Zaten çekime geç kalmıştım, aceleyle hemen kamera karşısına geçtim. Fakat yaptığımın büyük bir hata olduğunu daha sonra fark ettim" dedi. Clare Pert'in Facebook üzerinden anlattıkları kısa sürede viral olarak, 17 binin üzerine beğeni aldı.

İşte o fotoğraf:

Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu
Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu
Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu
Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yardım için kamera karşısına geçip, çıplak poz verdi! 3 çocuk annesi kadının yaşadığı yanlış anlaşılma olay oldu - Son Dakika
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