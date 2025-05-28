Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar

Haberin Videosunu İzleyin
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron\'dan eşiyle samimi pozlar
28.05.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron\'dan eşiyle samimi pozlar
Haber Videosu

Vietnam ziyaretinde eşinden tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çizdiği karizmasını yeniden toparlamak için çaba gösteriyor. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da temaslarda bulunan Macron, bu sefer eşi Brigitte Macron ile samimi pozlar verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz geçtiğimiz hafta Vietnam temasları sırasında dünyaya rezil oldu. Macron, uçaktan ineceği sırada eşi Brigitte Macron'dan tokat yedi.

MACRON'UN YEDİĞİ TOKAT KOLAY KOLAY UNUTULMAYACAK

Fransa lideri eşiyle şakalaştıklarını söylese de, görüntüler dünyaya bomba gibi düştü. Yurt dışı temaslarına devam eden Macron'un son durağı Endonezya'nın başkenti Cakarta oldu.

EŞİYLE BU SEFER SAMİMİ POZLAR VERDİ

Fransa lideri Macron, yediği tokadı unutturmak için eşiyle bu sefer samimi pozlar verdi. Kameraların önünde Macron çifti sarılırken, ikilinin sürekli güldüğü görüldü.

İşte Macron çiftinin Endonezya'da kameraya yansıyan görüntüleri:

Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar

Brigitte Macron, Emmanuel Macron, Endonezya, Vietnam, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    kestane cizildi artik 7 0 Yanıtla
  • 008294:
    yav babaanne resmen bununla Barış sam.ne barismasam ne 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye’nin en büyük 10 sanayi şirketi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi
Türkiye’nin 87 yıllık firması batıyor Ne var ne yok satışa çıkarıldı Türkiye'nin 87 yıllık firması batıyor! Ne var ne yok satışa çıkarıldı
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Teksas’ı fırtına vurdu 160 bin kişi elektriksiz kaldı Teksas'ı fırtına vurdu! 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

16:58
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
15:02
Bu markalardan uzak durun Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
23:01
DMM’den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
DMM'den Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili iddiaya yalanlama
22:28
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
Nigel Hayes-Davis Türkçe konuşarak verdiği Atatürk örneğiyle binlerce kişiyi coşturdu
22:23
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
Tuğla ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:10
ABD’den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
ABD'den vize isteyen öğrenciye sosyal medya incelemesi
22:07
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
Domuz yavrusu, düştüğü kanaldan çıkmak için uzun süre mücadele etti
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 18:20:10. #7.12#
SON DAKİKA: Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.