Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz geçtiğimiz hafta Vietnam temasları sırasında dünyaya rezil oldu. Macron, uçaktan ineceği sırada eşi Brigitte Macron'dan tokat yedi.
Fransa lideri eşiyle şakalaştıklarını söylese de, görüntüler dünyaya bomba gibi düştü. Yurt dışı temaslarına devam eden Macron'un son durağı Endonezya'nın başkenti Cakarta oldu.
Fransa lideri Macron, yediği tokadı unutturmak için eşiyle bu sefer samimi pozlar verdi. Kameraların önünde Macron çifti sarılırken, ikilinin sürekli güldüğü görüldü.
İşte Macron çiftinin Endonezya'da kameraya yansıyan görüntüleri:
Son Dakika › Dünya › Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar - Son Dakika
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