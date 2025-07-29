Yemen\'den İsrail\'e füze saldırısı! Uçuşlar askıya alındı

Yemen'den İsrail'e yönelik gerçekleştirilen füze saldırıları nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar kısa süreli askıya alındı.

Yemen'deki Husiler tarafından İsrail'e füze saldırısı düzenlendi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, atılan füzenin hava etkisiz hale getirildiği belirtildi.

HUSİLER'DEN YEMEN'E SALDIRI

İsrail ordusu, Husiler'in attığı füzeler sebebiyle çok sayıda bölgede alarmların devreye girdiğini açıkladı. Alarmların protokole uygun olarak devreye girmesinden sona Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı.

SALDIRI NEDENİYLE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşların kısa süreli askıya alındığını belirtti.

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.