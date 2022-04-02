Yeni iddia: Putin'in Z amblemli tankları Azerbaycan'a karşı da kullanıldı - Son Dakika
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Yeni iddia: Putin'in Z amblemli tankları Azerbaycan'a karşı da kullanıldı

02.04.2022 13:09

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşına dair yeni bir iddia gündeme geldi. Bu savaşta Rusya'ya ait "Z" amblemli tankların Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı kullanıldığı ileri sürüldü.

27 Eylül 2020 tarihinde başlayan Dağlık Karabağ savaşı tam 44 gün sürmüştü. Azerbaycan ordusu Karabağ'ı topraklarına katmayı başarırken savaş Rusya'nın arabuluculuğunda 10 Kasım 2020 tarihinde son bulmuştu. Savaşın bitmesinin üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile birlikte önemli bir detay ortaya çıktı.

ERMENİ ORDUSUNUN KULLANDIĞI TANKLARDA "Z" İŞARETİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ermenistan kuvvetlerinin bölgede çatışmalar devam ederken üzerinde "Z" harfi bulunan tankları Azerbaycan ordusuna karşı kullandığı iddia edildi. Ukrayna işgali öncesi anlamı bilinmeyen "Z" harfi o günlerde dikkatlerden kaçmıştı.

Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusunun Putin'in Z ordusuna ait tankları kullandığı ortaya çıktı

Z HARFİ NE ANLAMA GELİYOR?

Rusya-Ukrayna savaşında gündem haline gelen "Z" harfinin anlamı hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Bu iddialardan en önemlisi savaş esnasında dost ateşini önlemek için tankların üzerine "Z" harfi çizildiği yönünde. Bir diğer kabul gören iddialardan biri ise, Rusya ordusunu doğu ve batı olmak üzere 2'ye bölüyor. Batı kısmında bulunan kuvvetler için "Z" harfi kullanılırken ülkenin doğu bölgesinde görev yapan askerler için "V" harfi kullanılıyor.

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Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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