Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Dünya

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13.01.2026 13:52
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istedi. Söz konusu açıklamanın ardından ilk adımı atan Suriye ordusu, PKK/SDG terör örgütü işgali altındaki Deyr Hafir cephe hattına roketatar sistemleri göndermeye başladı.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istedi.

Ordudan yerel basına yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG ve PKK'lı teröristlerin yanı sıra eski rejim kalıntılarının Fırat Nehri'nin batısındaki işgal ettiği bölgelerde yığınak yapmaya devam ettiği belirtildi. İşgal edilen bölgelerin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) Halep'e saldırılar için kullanıldığı ifade edildi.

BÖLGE ASKERİ ALAN İLAN EDİLDİ

Terör örgütünün hem bu bölgelere yığınak yapması hem Halep'e İHA saldırıları için kullanılması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelerin askeri alan ilan edildiği aktarıldı. Bu doğrultuda terör unsurlarının da Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi istendi.

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

SİVİL HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Meskene ve Deyr Hafir'in de yer aldığı bölgelerin de içinde yer aldığı haritalı paylaşımda, sivil halka terör örgütlerine ait noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaktır." ifadesi kullanıldı.

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

CEPHE HATTINA ROKETATAR SİSTEMLERİ GİDİYOR

Yapılan açıklamanın ardından Suriye ordusunun, PKK/SDG terör örgütü işgali altındaki Deyr Hafir cephe hattına roketatar sistemleri gönderdiği görüntüler ortaya çıktı. Servis edilen videolarda ayrıca Suriye ordusuna ait Şahin Tugayları'nın da Deyr Hafir cephe hattına sevk edildiği anlar yer aldı.

Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

HALEP'TEKİ YPG OPERASYONU

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti. Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Fırat Nehri, Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Terör, Dünya, PKK, YPG, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor - Son Dakika

