Yeni Papa nasıl seçiliyor? Konklav kuralları ve gizemli süreç - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yeni Papa nasıl seçiliyor? Konklav kuralları ve gizemli süreç

Geniş Video İzle

Katolik Kilisesi'nin liderini seçme süreci, köklü bir tarihe ve sıkı bir gizlilik anlayışına dayanmaktadır. Bir Papa'nın vefatı veya görevinden ayrılması durumunda, yeni lideri seçme görevi Kardinaller Koleji'ne düşer. Bu süreç, Papalık Konklavı adı verilen bir toplantıda gerçekleşir. Sadece 80 yaşından küçük olan kardinaller oy kullanabilir.

08.05.2025 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın bir milyardan fazla Katoliğin liderini seçme süreci, köklü bir tarihe, geleneğe ve sıkı bir gizliliğe dayanmaktadır. Bir Papa vefat ettiğinde veya görevinden ayrıldığında, yeni lideri seçme sorumluluğu, Papalık Konklavı olarak bilinen ciddi bir toplantıda bir araya gelen Kardinaller Koleji'ne düşer.

"Konklav" kelimesi, "anahtarla kilitli" anlamına gelen Latince "cum clave" ifadesinden gelir; bu, kardinal seçmenlerin dış etkileri önlemek ve kararı hızlandırmak amacıyla dış dünyadan kilit altında tutulmasının tarihsel bir uygulamasına göndermedir. Günümüzde Konklav, Vatikan sınırları içinde, ağırlıklı olarak Sistina Şapeli'nde gerçekleşir.

Kimler Oy Kullanabilir?

Sadece, Papalık makamının boşaldığı anda 80 yaşından küçük olan kardinallerin oy kullanma hakkı bulunur. Kardinal seçmenler olarak bilinen bu kişiler, küresel Katolik Kilisesi'nin karşılaştığı zorluklar ve geleceği hakkında farklı bakış açıları sunarak dünyanın çeşitli bölgelerini temsil ederler. Tüm kardinal seçmenlerin, sağlık veya başka ciddi nedenler engellemediği sürece Konklav'a katılması beklenir.

Tecrit ve İstişare Süreci

Ön hazırlık toplantılarının ardından kardinaller Konklav'a resmi olarak girerler. Önemli anlardan biri "Extra omnes!" (Herkes dışarı!) emrinin verilmesidir; bu emirden sonra seçime dahil olmayan herkes Sistina Şapeli'ni ve çevresindeki alanları terk eder ve bu alanlar mühürlenir. Kardinaller, Konklav içinde olup biten hiçbir şeyi açıklamayacaklarına dair ciddi bir gizlilik yemini ederler. Bu süre zarfında kardinallerin dış dünyayla iletişim kurması kesinlikle yasaktır. Konklav içindeki günler dua, tefekkür ve çok sayıda oylama turuyla geçer.

Oylama Süreci

Oylama, gizli oylama yöntemiyle yapılır. İlk gün genellikle bir tur oylama yapılır. Sonraki günlerde ise genellikle günde dört tur oylama gerçekleştirilir – ikisi sabah, ikisi öğleden sonra. Her kardinal seçmen, seçtiği adayın adını oy pusulasına yazar. Pusulalar daha sonra toplanır, sayılır ve belirlenmiş kardinaller tarafından doğrulanır.

Üçte İki Çoğunluk ve Duman Sinyalleri

Bir adayın Papa seçilebilmesi için, mevcut kardinal seçmenlerin oylarının üçte iki çoğunluğunu alması gerekir. Bu kural, yüzyıllardır Papalık seçimlerinin temel taşlarından biridir.

Her oylama turundan sonra, oy pusulaları, Aziz Petrus Meydanı'ndan görülebilen bir bacaya bağlı özel bir sobanın içinde yakılır. Dumanın rengi, sonucun ne olduğunu gösterir:

Siyah Duman: Eğer hiçbir aday gerekli üçte iki çoğunluğu sağlayamazsa, yakılan pusulalara kimyasallar eklenerek siyah duman çıkması sağlanır; bu, henüz bir Papa seçilmediğini belirtir.

Beyaz Duman: Bir aday başarıyla gerekli oyları aldığında ve seçimi kabul ettiğinde, pusulalar beyaz duman çıkaracak şekilde yakılır. Aziz Petrus Bazilikası'nın çanlarının çalması genellikle beyaz dumana eşlik ederek bekleyen kalabalığa net bir işaret verir.

Kabul ve Duyuru

Bir kardinal üçte iki çoğunluğu elde ettiğinde, Kardinaller Koleji Dekanı tarafından resmi olarak "Yüce Papalık makamına seçilmenizi kabul ediyor musunuz?" diye sorulur. Eğer kabul ederse, hangi Papalık adını almak istediği sorulur. O andan itibaren resmi olarak Katolik Kilisesi'nin yeni lideri olur.

Yeni seçilen Papa daha sonra Papalık cübbesini giyer. Kısa bir süre sonra, kıdemli kardinal diyakoz Aziz Petrus Bazilikası'nın orta balkonuna çıkarak dünyaya tarihi duyuruyu yapar: "Habemus Papam!" (Bir Papamız Var!) diyerek yeni Papa'nın adını ve seçtiği Papalık ismini ilan eder. Ardından yeni Papa genellikle ilk "Urbi et Orbi" (Şehre ve Dünyaya) kutsamasını verir.

Tüm bu süreç, köklü gelenek ve yasalara göre bir sonraki lideri belirlemek için tasarlanmış derin bir ruhsal ve lojistik faaliyettir.

Yeni Papa nasıl seçiliyor? Konklav kuralları ve gizemli süreç

Kültür Sanat, Vatikan, İtalya, Dünya, Yaşam, Dini, Papa, Roma, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeni Papa nasıl seçiliyor? Konklav kuralları ve gizemli süreç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Yavuz:
    CEHEPELİLER OY KULLANMAYA GİTTİ Mİ ACBA 25 25 Yanıtla
    180805:
    annen bilir sor bi 2 0
    Osman YILMAZ:
    beyin ?? varmı acaba sende 2 0
    Ali Arat:
    sen gitmemişsin yok yazarlar mehmet yavuz. 1 0
    Ali Yeditepe:
    CHP lilerden kuyruk acın mı var 1 0
  • Ramazan Karadogan:
    yahu bize ne nasıl seçerlerse seçsinler kafir aynı kafir 25 5 Yanıtla
  • 180805:
    bizdeki papa da gitsin 7 2 Yanıtla
  • 180805:
    mehmet yavuz sende belliki papa torunusun 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:01:21. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Papa nasıl seçiliyor? Konklav kuralları ve gizemli süreç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.