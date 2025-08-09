Yeni Ülkelerden Ortak Açıklama

İSRAİL'in, Gazze'de geniş çaplı askeri operasyon kararının reddedildiği ortak açıklamaya Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç'in de katıldığı bildirildi.
İsrail'in Gazze'yi işgal kararının ardından Avustralya, Almanya, İtalya, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin, 'bu kararın uluslararası insancıl hukukun ihlal edilmesi riski taşıdığını' vurguladığı ortak açıklamaya yeni ülkeler dahil oldu. Ortak açıklamaya, Avusturya, Fransa, Kanada ve Norveç de katıldı.
