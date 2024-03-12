Yeni Zelanda'da Bounty Çukuru'nda 100'den fazla yeni deniz canlısı keşfedildi - Son Dakika
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Dünya

Yeni Zelanda'da Bounty Çukuru'nda 100'den fazla yeni deniz canlısı keşfedildi

Yeni Zelanda\'da Bounty Çukuru\'nda 100\'den fazla yeni deniz canlısı keşfedildi

Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarında, 21 bilim insanından oluşan bir araştırma ekibi tarafından 100'den fazla yeni deniz canlısı türü keşfedildi. Keşfedilen türler arasında üç balık, bir karides, bir kafadan bacaklı ve onlarca yumuşakça bulunuyor. Deniz biyoloğu Alex Rogers, keşfedilen tür sayısının artmasını beklediğini belirtti. Rogers, deniz ekosistemlerinin yeryüzündeki yaşamı desteklediğini ve bu nedenle daha fazla bilgi edinmenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

12.03.2024 17:30
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21 bilim insanından oluşan bir araştırma ekibi, Yeni Zelanda'nın Güney Adası açıklarındaki Bounty Çukuru'nda 100'den fazla yeni 100 yeni deniz canlısı keşfetti.

Geçen ay gerçekleştirilen araştırmaya liderlik eden deniz biyoloğu Alex Rogers, bu rakamın muhtemelen artacağını belirtti. Rogers, "Daha fazla numune üzerinde çalıştıkça keşfedilen tür sayısının artmasını bekliyorum. Bu rakamın 100 yerine yüzlerce olacağını düşünüyorum" dedi.

Keşfedilen türler arasında üç balık, bir karides, bir kafadan bacaklı ve onlarca yumuşakçanın olduğu bildirildi.

Yıldız şeklinde bir canlının bulunmasının kafa karıştırıcı olduğunu ve henüz tanımlanamadığını belirten Rogers, balık gibi bir hayvanın yeni türlerini keşfetmenin kendisi için asıl şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Dünyadaki okyanuslarda 2 milyondan fazla tür olduğu tahmin ediliyor, ancak okyanus yaşamının sadece yüzde 10'u bilinmektedir.

Bu durumu vurgulayan Rogers, deniz ekosistemlerinin yeryüzündeki yaşamı desteklediğini ve bu nedenle daha fazla bilgi edinmenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Rogers, "Deniz yaşamının gerilemekte olduğunu biliyoruz. Bu gerilemeyi durdurmak için, insan faaliyetlerini yönetmek için deniz yaşamını daha iyi anlamalıyız" dedi.

4.800 metre derinlikteki Bounty Çukuru, balıkçılık için önemli bir alan olmadığı için bugüne kadar çok az incelenmiş bir bölgedir. Daha önce jeologların bölge üzerinde çalıştığını belirten Rogers, buradaki suların biyologlar tarafından ilk kez incelendiğine dikkat çekti.

Dünya çapında şu ana kadar 240 bin deniz türü tanımlanmış durumdadır. Bunlara her yıl ortalama 2.200 yeni tür eklenmektedir.

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Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'da Bounty Çukuru'nda 100'den fazla yeni deniz canlısı keşfedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Bounty Çukuru'nda 100'den fazla yeni deniz canlısı keşfedildi - Son Dakika
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