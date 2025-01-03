Yoon Suk Yeol'un Tutuklama Girişimi İle Çatışma

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(ANKARA) - Güney Kore'de görevden alınan Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'u tutuklamaya gelen emniyet güçleri ile Cumhurbaşkanlığı korumaları arasında çatışma çıktı. Yoon'un başkent Seul'daki konutunda yaklaşık altı saat süren çatışmadan sonra Cumhurbaşkanlığı korumaları, Yoon'un tutuklanmasını engelledi.

Yoon, "komünist tehlikelere karşı" 3 Aralık'ta Güney Kore'de sıkıyönetim ilan etmiş ancak bu karara karşı çıkan Güney Koreliler sokaklara çıkıp Yoon'u protesto etmişti. Daha sonra sıkıyönetim kararını geri çekse de Yoon, Güney Kore Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınarak hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Güney Kore'nin Üst Düzey Yetkililer İçin Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri ve emniyet güçleri, bugün Yoon'u tutuklamak için gittikleri konutunda, Cumhurbaşkanlığı korumaları ile çatıştı. Yaklaşık altı saat süren çatışmadan sonra Cumhurbaşkanlığı korumaları, Yoon'un tutuklanmasını engelledi. CIO tarafından yapılan açıklamada, "Devam eden açmaz nedeniyle tutuklama emrinin uygulanmasının neredeyse imkansız olduğuna karar verildi" denildi.

Bir CIO yetkilisinin gazetecilere verdiği bilgiye göre, yerleşkeye girdiklerinde CIO yetkilileri ile emniyet güçleri, Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) personelinden oluşan bir ekip ve Cumhurbaşkanı'nın güvenliğinden sorumlu askeri birlikler tarafından engellendi. Yetkili, 200 kadar kişinin, CIO yetkilileri ile polisi engellemek için "etten bir duvar" oluşturduğunu da belirtti. CIO'dan yapılan açıklamada, personelinin güvenliğine ilişkin endişeler nedeniyle Yoon'u tutuklama girişimleri durduruldu ve "Yoon'un yargı kararına itaatsiz tutumu nedeniyle derin bir üzüntü duyulduğu" bildirildi. Açıklamada, bir sonraki adımların ne olacağının değerlendirileceği açıklandı.

Güney Kore Milli Savunma Bakanlığı ise birliklerin PSS'nin kontrolü altında olduğunu söyledi.

Öte yandan, Yoon'un konutunun yakınında toplanan ve tutuklamayı "hayatımız pahasına" engelleme sözü veren yüzlerce Yoon destekçisi, "Başkan Yoon Suk Yeol halk tarafından korunacak" sloganları atarken, CIO başkanının tutuklanması çağrısında bulundu.

Yoon'un avukatları: "Yasadışı ve geçersiz bir tutuklama girişimi yapıldı, arama emri zorla uygulanmaya çalışıldı"

Tutuklama girişiminin askıya alınmasının ardından bir açıklama yapan Yoon'un hukuk ekibi, CIO'nun ayaklanmayı soruşturma yetkisi olmadığını ve hassas bir güvenlik bölgesinde "yasa dışı ve geçersiz bir tutuklama ve arama emrini zorla uygulamaya" çalışmasının üzücü olduğunu belirtti. Yoon'un avukatları, yaptıkları açıklamada, polisi tutuklama girişimlerine "destek vermemesi" konusunda uyardı.

Yoon'un Halk Gücü Partisi'nin geçici başkanı, tutuklama girişimlerinin askıya alınma kararını memnuniyetle karşılarken, soruşturmanın Yoon'u gözaltına almadan yürütülmesi gerektiğini söyledi.