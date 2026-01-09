YPG'liler resmen yığınak yapmış! İşte ele geçirilen ölümcül silahın ait olduğu ülke - Son Dakika
YPG'liler resmen yığınak yapmış! İşte ele geçirilen ölümcül silahın ait olduğu ülke

09.01.2026 11:47  Güncelleme: 11:59
Suriye'nin Halep ilinde Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerindeki çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı ateşkesin gece 03.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bölgede silahlı unsurların çekilmesi için güvenli koridor oluşturulurken, Eşrefiye'de bir silah deposu bulundu. Depoda Rus yapımı tanksavar sistemleri ele geçirildi.

Suriye'nin Halep kentinde Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde yaşanan çatışmaların ardından, Suriye Savunma Bakanlığı tarafından ateşkes duyurusu yapıldı. Açıklamaya göre ateşkes, gece saat 03.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

ŞEYH MAKSUD, EŞREFİYE VE BENİ ZEYD'DE ÇEKİLME SÜRECİ

Çatışmaların durmasıyla Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde silahlı unsurların çekilmesine yönelik hazırlıklar hız kazandı. Suriye yönetimi, örgüt mensuplarının ülkenin kuzeydoğusuna çekilmesi için "güvenli koridor" açılacağını duyurdu. Güvenli geçiş sırasında Suriye ordusunun çekilen unsurlara eşlik edeceği aktarıldı.

YIĞINAK YAPMIŞLAR

Çekilme sürerken teröristlerin Suriye ordusu, Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde terör örgütü PKK/SDG'ye ait bir mühimmat deposu buldu. Depoda, Rus yapımı 9M113 Konkurs ve 9K111 Fagot tanksavar füze sistemleri ele geçirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    yani dost ülke derken, o günün menfaatı üzerine kurulmuş ilişkiler.ne coni, ne moskof, ne hans nede napolyon.bir birinden farkları yok. 14 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:29
12:20
12:06
12:02
11:47
11:27
11:23
11:21
11:04
10:55
09:49
