Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Liderler Zirvesi'nin ardından tüm dünya Türkiye'yi izledi.
Devlet ve Hükümet liderlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem teşekkür hem övgü açıklamaları gelirken, yabancı liderler, Türk kültürü ve Türk mutfağına adeta hayran kaldı.
Bir paylaşım da NATO'nun resmi X hesabından geldi. NATO'nun X sosyal medya platformundaki onaylı resmi hesabından "Teşekkürler, Ankara" paylaşımı yapıldı.
'Teşekkür' paylaşımı notuna ayrıca mavi renkli kalp emojisi de eklendi. Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden fotoğraf kareleri de yer aldı.
Son Dakika › Ankara › NATO'dan 'Teşekkürler Ankara' paylaşımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?