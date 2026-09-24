Yumaklı Moskova'da 2. Veteriner Güvenliği Forumu'nda hastalıkla mücadeleyi vurguladı - Son Dakika
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Yumaklı Moskova'da 2. Veteriner Güvenliği Forumu'nda hastalıkla mücadeleyi vurguladı

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Yumaklı Moskova\'da 2. Veteriner Güvenliği Forumu\'nda hastalıkla mücadeleyi vurguladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Yumaklı, paylaşımında Hayvancılık Yol Haritası'nın hayvan hastalıklarıyla mücadele sütununa ve güvenilir gıda hedefine dikkati çekti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Yumaklı sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'da düzenlenen 2'nci Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katılarak, ülkemizin bu alandaki vizyonunu uluslararası kamuoyuyla paylaştık. Uygulamaya aldığımız 'Hayvancılık Yol Haritası'nın en önemli sütunlarından biri olan hayvan hastalıklarıyla mücadelede ne kadar kararlı olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz. Sağlıklı hayvan, güvenilir gıda ve sürdürülebilir üretim hedefimizle sadece ülkemizin değil, bölgesel güvenliğin de teminatı olmaya devam edeceğiz. Nazik davetleri için mevkidaşım Rusya Federasyonu Tarım Bakanı Sayın Oksana Lut'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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