Yumaklı, Özbekistan'da Türkiye'nin gıda zincirinde yön belirleyici olacağını söyledi - Son Dakika
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Yumaklı, Özbekistan'da Türkiye'nin gıda zincirinde yön belirleyici olacağını söyledi

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Yumaklı, Özbekistan\'da Türkiye\'nin gıda zincirinde yön belirleyici olacağını söyledi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'da IAOM Avrasya Konferansı'nın açılışına katıldı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin güçlü altyapısı ve dinamik sektörüyle küresel gıda zincirinde yön belirleyici olmayı sürdüreceğini bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'da Uluslararası Operatif Değirmenciler Birliği Avrasya Konferansı'nın açılışına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IAOM (Uluslararası Operatif Değirmenciler Birliği) Avrasya Konferansı'nın açılışını gerçekleştirdik. İklim krizinden jeopolitik risklere kadar tarımın geleceğini şekillendiren kritik süreçlerde, Türkiye olarak güçlü altyapımız, tecrübemiz ve dinamik sektörümüzle küresel gıda zincirinde yön belirleyici olmaya devam edeceğiz. Küresel un ve değirmencilik sektörünün kalbinin attığı bu buluşmanın ülkelerimiz, üreticilerimiz ve tüm paydaşlar için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Tarım ve Orman BakanıÖzbekistanTürkiyeAvrasyaEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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