Miçotakis'in hedefi yine Türkiye! Gerilimi tırmandıran açıklamalar yaparak AB'den para istesi

Erken genel seçime gidecek olan Yunanistan'da halk, 21 Mayıs'ta sandık başında olacak. Seçim öncesinde çalışmalarını hızlandıran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulundu.

"GÖÇÜ SİLAH OLARAK KULLANAN İLK ÜLKE TÜRKİYE OLDU"

Göç akınıyla ilgili Türkiye'yi hedef alan Yunan lider, "Göreve geldikten 6 ay sonra Yunanistan'da yani Avrupa topraklarında organize bir yasa dışı göçmen işgali ile karşı karşıya kaldık. Göçü jeopolitik amaçlarla silah olarak kullanan ilk ülke Türkiye oldu. O sırada Avrupa Birliği'nin tüm liderliği Türkiye-Yunanistan sınırına geldi ve sınırı savunurken bizi alkışladı." dedi.

Miçotakis, Avrupa'nın izlediği göç politikasının "dış sınırlarda duvarlar ve çitler olmadan işe yaramayacağına" inandığını belirtti.

AB'DEN PARA İSTEDİ

Gazete, Yunanistan ile Türkiye arasında Meriç Nehri üzerinde halihazırda bir duvar bulunduğunu belirtirken, "Yunanistan bunu genişletmek istiyor ve Avrupa Birliği'nden sübvansiyon talep ediyor." diye yazdı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina'nın duvarın inşası için tek başına ödeme yapmak zorunda kalmasının "adil olmadığını" savundu.

Göç baskısıyla en ön safta karşılaştıklarını anlatan Miçotakis, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz bir cephe devletiyiz. Ciddi bir göç baskısına maruz kalıyoruz. Avrupa Birliği'nden yardım bekliyoruz. Maksimum destek için çalışacağım. Bu mümkün değilse, çiti milli fonlarla inşa edeceğiz. Pahalı ama Yunanistan gibi bir ülke için kesinlikle mümkün." ifadelerini kullandı.