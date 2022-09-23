Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şikayet turunda! Türkiye'yi konuşmadığı lider kalmadı - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şikayet turunda! Türkiye'yi konuşmadığı lider kalmadı

23.09.2022 10:04

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmeleri için gittiği ABD'de Türkiye'yi şikayet etmeyi sürdürdü. İlk olarak ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın' sözleri ile iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıran Miçotakis, gerginliğin kaynağının Türkiye olduğunu ileri sürerek skandal sözler sarf etti. Miçotakis, "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" dedi.

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik provokasyonlarının son dönemlerde artmışken BM zirvesi kapsamında New York'a giden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi burada da şikayet etti.

Dün bir ajansa açıklamalar yapan Miçotakis, yine Amerika'ya sığındı. Her zaman uluslararası hukuka göre hareket ettiklerini belirtti. Amerika ve Yunanistan arasındaki ilişkiye dikkat çeken Miçotakis, ittifaklarını güçlendirmek için her yolu deneyeceklerini söyledi.

TEK TEK ŞİKAYET ETTİ

Miçotakis, "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" dedi.

New York'ta bir araya geldiği İsrail Başbakanı Yair Lapid'e de Türkiye'yi şikayet etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliği baltaladığını da iddia etti.

Miçotakis şikayetlerini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de iletti. Başkan Erdoğan'ın BM Kürsüsünde ülkeleri KKTC'yi tanımaya davet etmesini şikayet eden Miçotakis, Türkiye'nin Güvenlik Konseyi kararlarını reddettiğini ileri sürdü.

Atina'nın her zaman Uluslararası Hukuk, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi hükümleri ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde hareket ettiğini söyledi. Kathimerini'de yer alan bir başka haberde ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göçmen sorunu üzerinden Yunanistan'ı karalama yağmuruna tuttuğu ifade edilirken Miçotakis'in bütün bunlara BM kürsüsünden yanıt vereceği belirtildi.

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Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şikayet turunda! Türkiye'yi konuşmadığı lider kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şikayet turunda! Türkiye'yi konuşmadığı lider kalmadı - Son Dakika
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