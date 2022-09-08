Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz" mesajına Yunanistan'dan bir hadsiz yanıt daha - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz" mesajına Yunanistan'dan bir hadsiz yanıt daha

08.09.2022 08:50

Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle çalkalanıyor. Son olarak komşu ülkenin iktidar partisi olan Yeni Demokrasi'nin milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis, Türkiye-Yunanistan arasındaki yükselen tansiyan hakkında konuştu. Erdoğan'ın, "Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz" mesajına karşılık hadsizce bir yanıt veren Bakoyannis , "Ne gece ne de gündüz gelebilirler, çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır" iddiasında bulundu.

Türkiye'den gelen açıklamalara yönelik Yunanistan'ın "net bir pozisyonu" olduğunu söyleyen Dora Bakoyannis; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını işaret ederek, "Türkiye şu anda eşi görülmemiş bir tehditler zirvesinde. Daha önce bu tür söylemleri, özellikle de Cumhurbaşkanı'ndan hiç duymadım" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN YANIT VERMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLARSA YANILIYORLAR"

Bakoyannis; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini hatırlatarak, "Ne gece ne de gündüz gelebilirler, çünkü alacağı cevap çok güçlü olacaktır. Yunanistan'ın yanıt vermeyeceğini düşünüyorsa yanılıyor" dedi. Bakoyannis ayrıca, Türkiye'nin, Yunanistan'ın yeni silahlanma programından 'korktuğunu' ve bundan dolayı Türkiye'nin kendisini 'güvensiz hissettiğini' öne sürdü.

Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' çıkışına Yunanistan'dan bir skandal tepki daha: Ne gece ne de gündüz gelebilirler
Dora Bakoyannis.

"ERDOĞAN, ABD'YE MESAJ VERMEK İSTİYOR"

Dora Bakoyannis, "hiçbir hükümetin, ülkenin egemenliğinin ihlalini kabul edemeyeceğini" vurgulayarak, "Erdoğan'ın, hem Türk kamuoyuna hem de ABD'ye mesaj vermek istediğini" iddia etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen Teknofest Karadeniz'de konuşmuştu. Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine tepki gösteren Cumhurbaşkanı, Atina yönetimini, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyarmıştı. Erdoğan ayrıca, "Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Önceki Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizine ilişkin, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, ne dedim; vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde konuşmuştu.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz' mesajına Yunanistan'dan bir hadsiz yanıt daha - Son Dakika


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