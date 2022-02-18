Üye Girişi
Yunanistan'daki feribot yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğuna inanılıyor - Son Dakika
BBC

Yunanistan'daki feribot yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğuna inanılıyor

18.02.2022 23:16
Yunanistan'daki feribot yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğuna inanılıyor

Yunanistan ile İtalya arasında sefer yapan feribotta çıkan yangında, kayıp en az 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan ile İtalya arasında sefer yapan feribotta çıkan yangında, kayıp en az 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Euroferry Olympia isimli 183 metre uzunluğundaki gemide, yangın başladığı sırada 239 yolcu ile 51 mürettebat olduğu bildiriliyor.

Yunan Sahil Güvenliği, feribottan 278 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Kayıpların tam sayısı ise belirlenebilmiş değil.

Feribotta çok sayıda Türk şoför vardı

Yunanistan'ın Igoumenitsa limanından, İtalya'nın Brindisi limanına doğru ilerleyen feribottaki yangın, araç katında başladı.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan feribottaki Türk şoförlerden biri, gemide 26 Türk şoför bulunduğunu söyledi.

TIR şoförü Mehmet Kelçeoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, yangının gemi hareket ettikten 2.5 saat sonra sabaha karşı 4 sıralarında başladığını ve filikalarla kurtarıldıklarını belirtti.

Kelçeoğlu, "15 dakika geç kalınsa feribottan canlı çıkamazdık" dedi.

Bir Yunan şoför, birçok sürücünün araçlarının içinde uyku halinde iken alarm sireninin çaldığını söyledi.

Feribotun garaj bölümünde mahsur kalan biri Bulgar vatandaşı TIR şoförü iki kişi ise, sonraki saatlerde Yunan itfaiye birimlerince (EMAK) kurtarılarak, helikopterle Korfu Adası'na sevk edildi.

65 yaşındaki Bulgar sürücünün solunum yetmezliği nedeniyle entübe edildiği kaydedildi.

Bulgar sürücü ile birlikte bir Türk şoförün daha kayıp olduğu, doğrulanmayan bir haber olarak ifade ediliyordu.

Korfu Adası'ndaki sağlık yetkilileri, kurtarılan diğer kişilerin durumlarının hayati tehlike yaratmadığını duyurdu.

32 otomobil ve 153 ağır vasıta araç taşıyan feribotun 3. garaj katında çıkan yangının nedenleri araştırılıyor.

Kayıp oldukları değerlendirilen kişiler için ise Yunan yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gemide hangi ülke vatandaşları bulunuyor?

Yetkilerin, gemiyi terk etme emri verildikten sonra kaç kişinin feribottan tahliye edildiğini araştırdığı açıklandı.

Feribotun sahibi olan Grimaldi Lines şirketi, 8 yolcunun kayıp olduğunu duyurdu.

Şirket, toplam 153 aracın feribotta bulunduğunu kaydetti.

Cuma gece saatlerinde de feribottaki yangın devam ediyordu.

Feribotta Yunan ve İtalyan mürettebatın yanı sıra aynı ülkelerden yolcular ile Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Türkiye gibi ülkelerden de şoförler bulunuyordu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, feribotta 127 vatandaşının bulunduğunu duyurdu.

Yunanistan'daki feribot yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğuna inanılıyor
Yunanistan'daki feribot yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğuna inanılıyor
YORUMLAR
500

Yunanistan, Tragger, İtalya, Yunan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'daki feribot yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğuna inanılıyor - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika Haberleri
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
22:38 Yolculuk yaptığı eski iş ortağını öldürüp aynı tabancayla intihar etti
22:30 Konya-Kasımpaşa karşılaşması nefes kesti!
22:24 Trezeguet, adeta şov yaptı! Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri arka arkaya sıraladı
22:15 Fenerbahçe'de gündem olan paylaşım! Derbinin ardından yine kulak tıkadılar
22:08 Bakan Dönmez'den vatandaşa müjdeli haber! Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı
21:37 Son Dakika: Basketbol Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
21:05 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Efsane gazeteci Mithat Bereket, Sürmenaj hastalığıyla mücadele ediyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 23:23:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'daki feribot yangınında en az 8 kişinin kayıp olduğuna inanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement