Yunanistan'dan Azerbaycan'la çatışan Ermenistan'a destek: Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelerin politikaları başarısız olacak - Son Dakika
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Yunanistan'dan Azerbaycan'la çatışan Ermenistan'a destek: Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelerin politikaları başarısız olacak

27.09.2022 17:14

Ermenistan'ı ziyaret ederek Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında Erivan'a destek veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias, "Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelere net bir mesaj vermek istiyorum. Mesajım, revizyonist politikaların başarısız olacağıdır" şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias Ermenistan'a giderek Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ardından Dendias'ın bu ziyaretinin gerçekleşmesi Erivan yönetimine destek olarak algılandı.

''REVİZYONİST POLİTİKALAR BAŞARISIZ OLACAKTIR''

Dendias konuşmasında ''Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelere net bir mesaj vermek istiyorum. Mesajım, revizyonist politikaların başarısız olacağıdır'' dedi. Bu açıklama ile Dendias , Azerbaycan'a meydan okuyarak Ermenistan'a destek mesajını iletti.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Ermenistan'a giderek meydan okudu: Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelerin politikaları başarısız olacak

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Dendias ayrıca, Erivan ziyareti sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı A.Mirzoyan ve Dışişleri Bakanlığı S.Papikyan huzurunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Dendias sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, ''Yunanistan'ın Ermenistan ile tam dayanışmasının altını çizdim'' dedi.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Ermenistan'a giderek meydan okudu: Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelerin politikaları başarısız olacak
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