Yunanistan'dan Azerbaycan'la çatışan Ermenistan'a destek: Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelerin politikaları başarısız olacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias Ermenistan'a giderek Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ardından Dendias'ın bu ziyaretinin gerçekleşmesi Erivan yönetimine destek olarak algılandı.

''REVİZYONİST POLİTİKALAR BAŞARISIZ OLACAKTIR''

Dendias konuşmasında ''Haritaları yeniden çizmek isteyen ülkelere net bir mesaj vermek istiyorum. Mesajım, revizyonist politikaların başarısız olacağıdır'' dedi. Bu açıklama ile Dendias , Azerbaycan'a meydan okuyarak Ermenistan'a destek mesajını iletti.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Dendias ayrıca, Erivan ziyareti sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı A.Mirzoyan ve Dışişleri Bakanlığı S.Papikyan huzurunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Dendias sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, ''Yunanistan'ın Ermenistan ile tam dayanışmasının altını çizdim'' dedi.