Yunanistan, eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Hristiyan Ortodoks çoğunluklu ülke oldu

Yunanistan, kilisenin tepkisine karşın eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Hristiyan Ortodoks çoğunluklu ülke oldu.
Perşembe günü oylanan yasa, 176’ya karşı 76 oyla meclisten geçti.
Ülkede eşcinsel çiftlerin de artık yasal olarak çocuk evlat edinmelerine izin verilecek.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu adımla "ciddi bir eşitsizliğin” ortadan kaldırıldığını savundu.
Ancak bu yasa ülkede bölünme yaratmış durumda.
Yunan Ortodoks Kilisesi'nin liderliğindeki dindar gruplar Atina'da bir süredir protestolar yapıyordu.
Parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı’nda oylama sırasında da karşı eylemler sürdü.
Yasaya tepkili gruplar dini semboller ve dualarla eylem yaptı.
Yunan Ortodoks Kilisesi’nin lideri Başpiskopos Ieronymos, ülkenin “sosyal bütünlüğünün yasa nedeniyle bozulacağını” savundu.
Yasa tasarının 300 üyeli parlamentodan geçebilmesi için salt çoğunluk gerekiyordu.
Eşcinsel evlilikleri yasallaştıracak tasarı merkez sağdaki Başbakan Miçotakis’in partisi içinde de tepkilere neden olmuştu.
Düzinelerce milletvekilinin tasarıya karşı çıktığı oylamada Miçotakis, muhalefet partilerinin desteğini de almak zorunda kaldı.
Başbakan, oylama öncesinde parlamentoya yaptığı konuşmada, “Etrafımızda görünmez olan insanlar nihayet görünür hale gelecek ve onlarla birlikte pek çok çocuk da haklarını elde edecek" dedi.
Miçotakis, “Bu reform, birçok vatandaşımızın hayatını daha iyi hale getirirken, kalanların hayatından da hiçbir eksiltmeyecek” dedi.
Oylama Yunanistan'daki LGBTQ örgütleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.
Sintagma Meydanı’nda sevinç gösterileri yapıldı.
Eşcinsel ebeveynlerin bir araya geldiği bir örgüt olan Rainbow Families Başkanı Stella Belia, Reuters haber ajansına "Bu tarihi bir an” mesajını verdi.
Avrupa Birliği’ndeki 27 ülkeden 15'inde eşcinsel evlilikler yasallaştırıldı.
Dünya çapında ise 35 ülkede eşcinselleri bu hakka sahipler.
Yunanistan, güçlü Ortodoks Kilisesi’nin muhalefeti nedeniyle bu adım atmaya mesafeliydi.
15 Şubat’taki oylama ile Yunanistan Avrupa’nın bu bölümünde evlilik eşitliğini sağlayan ilk ülke oldu.
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Yunanistan parlamentosu, eşcinsel evliliklere onay veren yasayı kabul etti. Bu kararla Yunanistan, eşcinsellere evlenme izni veren ilk Ortodoks Hıristiyan ülke oldu.
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