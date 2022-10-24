Türk savunma sanayii Yunanistan'ı korkuttu: Satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz - Son Dakika
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Türk savunma sanayii Yunanistan'ı korkuttu: Satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz

24.10.2022 11:54
Türk savunma sanayii Yunanistan'ı korkuttu: Satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz

Yunanistan, Türkiye'ye karşı tacizlerini ve tehditleri artırırken kendi basınından bir itiraf geldi. Yunan basını Türk savunma sanayisini örnek göstererek, "Son yıllarda devam eden satın alma ve silah programına rağmen savunma sanayii dramatik bir şekilde geride kalıyor" dedi. Haberde ayrıca, "Türk savunma sanayisi şimdiden taarruz ve savunma silahları, askeri donanım ve yazılımlarla 700'den fazla farklı proje üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim devam ediyor. Yunanistan'ın gerginliği artırıcı adımları ve tacizleri ile her gün yeni bir olay yaşanıyor. Durum böyleyken Yunan basını adeta Atina'yı uyaracak bir olaya dikkat çekti.

''TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ YUNANİSTAN İÇİN TEHLİKE''

Atina hükümetinin Türkiye'yi yakından takip ettiği belirtilirken, "Son yıllarda devam eden satın alma ve silah programına rağmen savunma sanayii dramatik bir şekilde geride kalıyor" ifadelerine yer verdi. Türkiye'de üretilen yeni silahları gündeme getiren Yunan basını, Türk savunma sanayisinin hızlı gelişmesinin kendileri için sorun olduğundan bahsetti.

''ÇOK DAHA BÜYÜK PROJELER İÇİN POTANSİYELE SAHİPLER''

"Tayfun" balistik füzesine de dikkat çekerek, "Çok daha büyük projeler için potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor. Ve bu yanlış değil. Atina'daki gelişmeleri takip edenler, meselenin kısa menzilli bir balistik füzenin denenmesi olmadığını kaydediyor" dedi.

Türk savunma sanayii Yunanistan'ı korkuttu: Satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz

''700'DEN FAZLA PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR''

Silah sistemlerinde yerlilik oranının %80-85'e dayandığının altı çizilirken, "Türk savunma sanayisi şimdiden taarruz ve savunma silahları, askeri donanım ve yazılımlarla 700'den fazla farklı proje üzerinde çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

''TÜRKİYE BİRÇOK SİLAH ÜRETİYOR''

Tayfun'un büyük resimde sadece küçük bir detay olduğunu belirten Yunan basını, Türkiye'nin 1000 km'yi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalıştığını iddia etti. Türkiye'de üretilen yerli silahlar arasında muharebe sistemleri, denizaltı savunma harbi cihazları, zırhlı araçlar, taarruz helikopterleri, karadan havaya füze sistemleri, elektronik harp cihazları, korvetlerin bulunduğunu yazan Yunan basını, Türk İHA'ların dünyada popüler hale geldiğine vurgu yaptı.

Türk savunma sanayii Yunanistan'ı korkuttu: Satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz

''YUNAN SAVUNMA SANAYİSİ GERİDE KALIYOR''

Yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu hakkında birkaç bilgiye yer verilen haberde, "Türkiye, kendisini güçlü bir savunma sanayii ve gelişmiş silahlarla bölgelerarası bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor, ancak son yıllarda devam eden satın alma ve silah programına rağmen savunma sanayii dramatik bir şekilde geride kalıyor" denildi.

Türk savunma sanayii Yunanistan'ı korkuttu: Satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz
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Yunanistan, SİHA, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk savunma sanayii Yunanistan'ı korkuttu: Satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz - Son Dakika
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