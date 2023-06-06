Yüzlerce yıl aradan sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli kent - Son Dakika
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Yüzlerce yıl aradan sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli kent

Yüzlerce yıl aradan sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli kent

06.06.2023 15:07

Kuzey Denizi'nin "Atlantis"i olarak bilinen batık bir kasabadaki kilisesinin kalıntıları, Almanya'nın sahilindeki çamurun altında bulundu. Kilisenin, Wadden Denizi'nde bulunan "Rungholt" adlı bir yerleşim yerinin parçası olduğuna inanılıyor.

Efsaneye göre Rungholt, Tanrı'nın bir cezası olarak denize batmış bir kasaba. Şiddetli bir fırtına sırasında dalgaların gömdüğü 1362 yılından bu yana görülmeyen bu kasaba, yerel bir efsane olarak kabul ediliyordu. Ancak, yeni araştırmalar kasabanın gerçekten var olduğunu ve yerleşim yerlerini şiddetli hava koşullarından korumak için çevresine güçlendirmeler inşa ettiklerini gösterdi.

Yüzlerce yıl sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli şehir

Araştırma, Kiel Üniversitesi, Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz, Baltık ve İskandinav Arkeolojisi Merkezi ve Schleswig-Holstein Eyalet Arkeoloji Departmanı'nın arkeologları tarafından bölge üzerinde yapıldı.

Yüzlerce yıl sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli şehir

Dünya'nın en uzun gelgitli kum ve çamur düzlüklerine sahip olan Wadden Denizi'ni inceleyen ekip, jeofiziksel görüntüleme teknolojisi kullanarak, kasabayı gelgitlere karşı korumak için inşa edilmiş insan yapısı höyükler buldu.

Yüzlerce yıl sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli şehir

Bu yapı içerisinde, ekip tarafından belirlenen bir binanın temelleri vardı ve bu binanın bir kilise olduğu ve kasaba merkezinin yerini almış olabileceği tespit edildi.

Yüzlerce yıl sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli şehir

Kiel Üniversitesi'nden jeofizikçi Dr. Dennis Wilken şunları söyledi: "Çamur düzlüklerinin altına saklanmış yerleşim kalıntıları ilk olarak, manyetik gradyometri, elektromanyetik indüksiyon ve sismik gibi çeşitli jeofiziksel yöntemler kullanılarak geniş bir alanda yerleştirilir ve haritalandırılır."

Yüzlerce yıl sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli şehir

Mainz Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü'nden Dr. Hanna Hadler ise şöyle ekledi: "Bu inceleme üzerine, sadece yerleşim yapılarından mekansal ve zamansal ilişkilere, aynı zamanda da peyzaj gelişimine dair açıklamalar yapmamıza izin veren seçici bir şekilde sediment çekirdekleri alıyoruz."

Yüzlerce yıl sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli şehir

ZBSA'da arkeolog olan Dr. Ruth Blankenfeldt, "Buluşun özelliği, kilisenin yerleşim yapısının merkezinde olması, bu da boyutunda bir papazlıkla birlikte üstün bir işlevi olduğu şeklinde yorumlanmalıdır" diye belirtti.

Yüzlerce yıl sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli şehir

Rungholt'u yıkıp götüren fırtına, sadece Almanya'yı değil, aynı zamanda Hollanda, Danimarka ve İngiltere'yi de etkileyen, bölgeye vuran en büyük fırtınalardan biri olarak tarihe geçti. Fırtına 1362 yılında Ocak ayında meydana geldi ve o zamandan beri "büyük insan boğulması" olarak anılıyor.

Yüzlerce yıl sonra keşfedildi! İşte okyanusun yuttuğu gizemli şehir

Tarihi raporlara göre, Rungholt bir zamanlar balıkçılar için yoğun bir ticaret limanıydı ancak aynı zamanda bölgede meyhaneler, genelevler ve kiliselerle de nüfuslanmıştı. Ayrıca bölgedeki bir efsaneye göre sessiz gecelerde su altında Rungholt'un kilise çanlarının çaldığı duyuluyordu.

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Almanya, Dünya, Son Dakika

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