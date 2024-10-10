Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu - Son Dakika
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Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu

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ABD Başkanı Joe Biden'ın "Yüzyılın kasırgası" olarak duyurduğu Milton, 3 kategorisiyle Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesini vurdu. Kasırga 3 milyon kişiyi elektriksiz bırakırken çok sayıda ev ve yapı hasar gördü, 4 kişi ise kasırga nedeniyle oluşan hortumlar sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan bölgeden servis edilen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi.

10.10.2024 23:21
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ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, 3 milyonu aşkın kişiyi elektriksiz bıraktı.

Ulusal Kasırga Merkezi, günlerdir Florida'yı vurması beklenen Milton Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu kasırganın 3 kategorisiyle, Florida'nın Siesta Key bölgesini vurduğu belirtildi. Milton'ın şiddetinin, karaya vurmasından birkaç saat sonra kademeli bir şekilde azarak 1. kategoriye kadar indiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Tampa ve St. Petersburg sakinlerine "son derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarların" bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

3 MİLYON KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, kasırga nedeniyle 3 milyonu aşkın kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Kasırganın su şebekesine zarar vermesi nedeniyle içme suyu hizmetinin geçici olarak durdurulduğu St. Petersburg bölgesinde, şiddetli yağış ve rüzgarların etkisiyle bir vinç yıkılırken, evler ve yapılar da hasar gördü.

Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu

HORTUMLAR 4 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Kasırgadan etkilenenlerden St. Lucie bölgesi yetkilileri, kasırga nedeniyle meydana gelen hortumlar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

EYALET YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, eyalet yetkilileri, evleri kasırga nedeniyle hasar gören kişileri sigorta şirketlerinin "haksız ve aldatıcı eylemlerine" ve "fırtına sonrası dolandırıcılığına" karşı korumak amacıyla acil durum kararı yayımladı. Karara göre, hasar uzmanlarının, hasar tahmininde yaptıkları her değişiklik için açıklamada bulunması, bu değişiklikleri belgelemeleri ve saklamaları gerekecek.

Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu

MİLTON KASIRGASI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulunmuştu. Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden ise "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yapmıştı. Söz konusu kasırga, kısa bir süre önce Florida eyaletini vurarak 227 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Helene Kasırgası'nın ardından geldi.

Yüzyılın kasırgası ABD\'yi fena vurdu
Kaynak: AA

Joe Biden, Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu - Son Dakika

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