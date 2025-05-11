Zelenski'den Putin'in Şartsız Müzakere Çağrısına Yanıt: "Ateşkes Olmadan Müzakere Olmaz"

(ANKARA) – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mayıs'ta İstanbul'da "ön koşulsuz doğrudan müzakerelere başlama" teklifini "olumlu bir işaret" olarak değerlendirdi, müzakere sürecinin başlaması için yarın itibarıyla kapsamlı ve inandırıcı bir ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaşı sonlandırmayı düşünmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, dünyanın uzun süredir beklediği bir gelişme. Her savaşta ilk adım ateşkestir. Artık tek bir gün daha insan kaybetmenin anlamı yok" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı, müzakerelerin başlaması için Rusya'nın yarın itibarıyla "tam, kalıcı ve güvenilir bir ateşkesi" ilan etmesinin şart olduğunu ifade etti.

Zelenski'nin danışmanı Andriy Yermak ise doğrudan görüşmeler için ön koşulun net olduğunu aktararak, "Önce 30 günlük ateşkes, sonra her şey konuşulabilir. Rusya, savaşı sürdürme arzusunu laf oyunlarıyla gizlememeli" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, müzakerelerin 2022 yılında olduğu gibi İstanbul'da gerçekleştirilmesini teklif etmişti. Bu sürecin "sürdürülebilir barışa yönelik ilk adım" olabileceğini ifade eden Putin, görüşmelerin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün ele alacağını da duyurdu. Putin, açıklamasında, Ukrayna'nın yeniden silahlandırılması ve cephede yeni mevzilerin kazılmasıyla birlikte savaşın kaldığı yerden devam etmesine yol açacak bir sürecin "barış olarak sunulamayacağını" vurgulayarak, 30 günlük ateşkes fikrine sıcak bakmadığını ifade etti.

Avrupalı liderler de dün Kiev'de toplanarak 30 günlük ateşkes fikrine destek verdi

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden liderler dün Kiev'de bir araya gelerek, Ukrayna'da koşulsuz 30 günlük bir ateşkese güçlü destek verdi. Liderler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu ateşkesi birkaç gün içinde kabul etmemesi halinde, kendisine karşı yeni yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulundu.

Ukrayna'daki zirveye katılan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump ile de temas kurarak 30 günlük koşulsuz ateşkes önerisini desteklediklerini ve ateşkesin yarın başlaması gerektiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Batı'dan gelen açıklamaların, "gerçek bir diyalog niyeti taşımadığını" savunarak, baskı kurma çabalarının etkisiz olacağını söyledi.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Putin'in müzakere çağrısını da "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün… Bu, çok daha iyi bir dünyaya kapı aralayabilir. Bu sürecin başarıya ulaşması için iki tarafla da çalışmayı sürdüreceğim" sözleriyle yorumladı.

Moskova ile Kiev arasında son doğrudan görüşmeler, 2022 yılında Rusya'nın kapsamlı işgali sonrası İstanbul'da gerçekleştirilmiş, ancak sonuçsuz kalmıştı. Taraflar bir taslak anlaşmaya yaklaşsa da Ukrayna'nın geri adımı süreci durdurmuştu.