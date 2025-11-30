Zelenski ile canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Zelenski ile canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi

Zelenski ile canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi
30.11.2025 07:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Voledimir Zelenski, Fransız bir TV kanalında canlı yayına bağlandığı sırada bomba alarmı verildi. Sirenlerin çalmaya başlaması üzerine TV kanalı binası boşaltılırken panik anları ekranlara saniye saniye yansıdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bir Fransız TV kanalına canlı yayında bağlandığı sırada bomba alarmı verildi. Canlı yayın sırasında sirenler çalmaya başladı ve TV kanalı binası boşaltıldı. Yaşananlar saniye saniye ekrana geldi.

"SAVAŞIN ONURLU ŞEKİLDE SONLANDIRILMASI GEREKİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin hazırladığı "barış planını" görüşmek üzere bir heyeti bu ülkeye gönderdiğini anımsatarak, savaşın onurlu şekilde sonlandırılması için gereken adımların önümüzdeki günlerde netleştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

"UKRAYNA HEYETİ BU GECE ABD'DE OLACAK"

Zelenski paylaştığı geleneksel günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi. ABD'nin savaşı sonlandırmak için hazırladığı "barış planı" üzerindeki çalışmaların sürdürülmesi için Ukrayna heyetinin bugün yola çıktığını anımsatan Zelenski, "Ukrayna heyeti ABD saatiyle bu gece ABD'de olacak ve diyalog Cenevre'den gelen notlara dayanarak devam edecek." ifadesini kullandı.

"AMERİKAN TARAFI YAPICI DAVRANIYOR"

Ukrayna heyetinin ülkenin öncelikli çıkarları doğrultusunda çalışması gerektiğini ifade eden Zelenski, "Amerikan tarafı yapıcı davranıyor. Önümüzdeki günlerde savaşın onurlu bir şekilde nasıl sonlandırılacağına dair adımların netleştirilmesi oldukça mümkündür." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski ile canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feci kaza 70 yaşındaki adamın sonu oldu Feci kaza 70 yaşındaki adamın sonu oldu
Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia Savaşın eşiğine gelen iki ülkenin lideri için dikkat çeken iddia
Gece yarısı korkutan yangın Haberi alınca baygınlık geçirdi Gece yarısı korkutan yangın! Haberi alınca baygınlık geçirdi
Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü İki kardeş can verdi Aile içindeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü! İki kardeş can verdi
İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı

00:10
Karadeniz’deki saldırıların ardından Türkiye’den tepki: Endişeyle karşılıyoruz
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz
23:22
Kurultaya katılmayıp Sabah’a konuşan Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere ’hodri meydan’
Kurultaya katılmayıp Sabah'a konuşan Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere 'hodri meydan'
23:07
88. dakikada geride olan Benfica’dan muhteşem geri dönüş
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş
22:09
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL
21:39
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı Bilanço ağır
Erkek kuaföründe silahlı çatışma çıktı! Bilanço ağır
20:59
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu Cezaevinde kendini astı
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 07:53:10. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenski ile canlı bağlantı sırasında bomba alarmı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.