Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir - Son Dakika
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Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir

25.02.2022 21:08

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin olağanüstü toplantısına kaldığı sığınaktan katılım sağlayan Vladimir Zelenski'nin "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." sözleriyle Avrupa Birliği liderlerine veda ettiğini söyledi.

İsveç Başbakanı Mangdalene Başbakan Andersson, AB üyesi ülkelerin liderlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu nedeniyle Brüksel'de olağanüstü toplandığı zirve sonrası açıklamada bulundu.

"SON GÖRÜŞÜNÜZ OLABİLİR"

Ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye konuşan Andersson, Zelenski'nin bir sığınaktan zirveye katıldığını, toplantının bitişinde, "Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir." diyerek kendilerine veda ettiğini anlattı.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, İsveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenski, kaldığı sığınaktan katıldığı olağanüstü toplantıda AB liderlerine veda etti: Beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir - Son Dakika
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