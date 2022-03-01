Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi - Son Dakika
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Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi

01.03.2022 12:31

Vladimir Putin'in, Ukrayna Başkanı Zelenski'ye suikast düzenlemesi için Afrika'dan özel olarak getirttiği Wagner üyeleri yakalandı. Bir Wagner üyesi hedeflerinin Zelenski olduğunu itiraf ederken aylık 60 dolara savaştığını açıkladı.

Rusya- Ukrayna arasında süren çatışmalarda 6. güne girildi. Rus ordusu sivil halka yönelik agresif davranışlarını sürdürmeye devam ederken, savaş siyasiler arasında da sürüyor. Son olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için tuttuğu "Wagner Grubu" üyesinin itirafları gündeme oturdu.

AYLIK 60 DOLARA SAVAŞIYORLAR

Ukrayna ordusunun başarılı operasyonu sonrası bazı Wagner üyeleri yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde itiraflarda bulunan bir Wagner üyesi aylık 60 dolara savaştığını açıkladı. Daha önce Suriye'de diğer grup üyeleri ile birlikte savaştığını söyleyen üye, asıl hedeflerinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olduğunu belirtti.

PUTİN WAGNER GRUBUNU AFRİKA'DAN UKRAYNA'YA GETİRTTİ

Geçtiğimiz günlerde Times gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla paralı Rus askeri getirdi. "Wagner Grubu" olarak bilinen özel suikastçıların, Putin'den Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia edildi.

ZELENSKİ, "BİR NUMARALI HEDEF BENİM" DEMİŞTİ

Zelenski geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Rusya ordusunun 'bir numaralı hedefinin' kendisi, 'iki numaralı hedefin' ise ailesi olduğunu belirtmişti. Ukraynalı lider ABD'nin tahliye teklifini reddederek," Savaş burada. Bir yerlere götürülmeye değil, anti-tank mermilerine ihtiyacım var" demişti.

YORUMLAR (2)
  • Caner kayalı: Şimdi siz Ukrayna ile Rusya'nın savaştığını mı sanıyorsunuz.?Gerçekte savaşan ülkeler Ukrayna dışında bütün ülkeler.Burada Ukrayna'nın ne askeri var nede yönetimi.Bu savaş an itibari ile Rusya'ya karşı başta Amerika ve Pentagon istihbarat teşkilatları,bütün elektronik harp sistemleri,anlık takip ve bilgilendirme yapan birimler,Photoshop'tan videolar fotoğraflar hazırlayan ve psikolojik üstünlük göstermek için enformasyon birlikleri. Türkiye TRT si başta bütün dünya TV leri,bütün Avrupa,israil, Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi - Son Dakika
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