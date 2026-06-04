Zelenskiy: Savaşın bitirilmesi için Putin ile doğrudan görüşmeye hazırım - Son Dakika
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Zelenskiy: Savaşın bitirilmesi için Putin ile doğrudan görüşmeye hazırım

Zelenskiy: Savaşın bitirilmesi için Putin ile doğrudan görüşmeye hazırım
04.06.2026 11:00  Güncelleme: 11:02
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için her türlü formatı desteklediğini ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan müzakerelere hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca ABD yardımlarındaki gecikmeler ve NATO üyeliği konularına değindi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için her türlü formatı desteklediklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan müzakereler yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-NATO Konseyi toplantısının ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile başkent Kiev'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Müttefiklerden gelen silah yardımları, ABD'nin Orta Doğu politikası ve savaşın diplomatik yollarla çözümü üzerine mesajlar veren Zelenskiy, önceliklerinin savaşı bitirmek olduğunu vurguladı. Savaşı sona erdirmek için herhangi bir alternatif bulunmadığının altını çizen Zelenskiy, "Her türlü formatı destekliyoruz. Bu savaşı bitirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan müzakerelere hazırım. Silahlı Kuvvetlerimiz sayesinde savaş alanında gücümüzü hissedebiliyoruz. Çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Ruslarla eşit şartlarda, bu savaşı herhangi bir diplomatik formatta sona erdirmemizi sağlayacak güvenlik garantilerine sahibiz" ifadelerini kullandı.

ABD'den sağlanan askeri yardımlara da değinen Zelenskiy, PAC-3 füzelerinin teslimatında yaşanan yavaşlamanın finansman eksikliğinden değil, Orta Doğu'daki savaştan kaynaklandığını kaydederek, "Ortaklarımızdan belirli miktarlarda PAC-3 füzeleri alıyorduk, ancak daha sonra bu aylık hacim birkaç kat azaldı. Bu, finansman eksikliğinden değil, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle oldu ve farklı silah türlerini etkiledi. Elimizden geleni kendi yerli üretimimizle değiştirdik ancak PAC-3'ün yerini hala dolduramıyoruz. 2025'te ABD'li üreticilerle yeni Patriot sistemleri ve bunlara uygun sayıda füze için anlaşma fırsatımız oldu. Ancak yıllar sonrasına uzanan bir sıra var, bu nedenle bu yeni paket ancak 2030 civarında teslim edilebilecek. Paketi daha erken alabilmek için hemen ödeme yapabileceğimiz ülkelerle anlaşmaya varmak adına alternatifler ve fonlar aramaya başladık. ABD tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Müzakere heyetinin gelmesini bekliyoruz ancak bu çok uzun sürüyor. İran şu anda ABD için bir numaralı mesele. Ne yazık ki biz bu savaşlar sırasına girdik" açıklamasında bulundu.

Savaşın sona ermesi için ABD'nin kritik bir rol oynadığını belirten Zelenskiy, "ABD'nin Putin'i savaşı bitirmeye itebilecek en güçlü aktör olduğuna gerçekten inanıyorum. Bu yüzden her zaman en iyi seçeneğin, ABD'nin Avrupa ile birlikte müzakerelere dahil olması olduğunu söyledim. Çünkü masada Avrupa olmadan, Avrupa'nın sesinin duyulacağından emin olamayız. Ukrayna, AB'nin gelecekteki bir üyesidir. Avrupa'nın orada olması bizim için önemlidir. Bu kesinlikle adil; çünkü savaş burada, Avrupa kıtasında" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Ukrayna'nın NATO üyeliğinin de ele alındığını aktaran Zelenskiy, "Bugün Ukrayna-NATO Konseyi toplantısı sırasında birçok ülke Ukrayna'yı NATO'da gördüklerini söyledi. Bu kesinlikle doğru. Kimse bizi orada görmek istemediğini söylemedi ama bazıları bu konuda sessiz kalıyor. Hem AB hem de NATO için söylendiği gibi; oy birliği gerekiyor. AB için oy birliğimiz var. NATO için henüz yok. Ancak inanıyorum ki çoğu ülke, Ukrayna'nın NATO'da olmasının NATO'nun Ukrayna'ya olan ihtiyacından daha az olmadığını gerçekten anlıyor. Hatta Rusların bile Ukrayna'nın NATO'da olmasına ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Çünkü gelecekte, Ukrayna'nın NATO'da olmaması onlar için acı verici olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy: Savaşın bitirilmesi için Putin ile doğrudan görüşmeye hazırım - Son Dakika

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