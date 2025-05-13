Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump'ı İstanbul'a davet ettik - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump'ı İstanbul'a davet ettik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump\'ı İstanbul\'a davet ettik

15 Mayıs Perşembe günü Rusya ile İstanbul'da gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ı toplantıya davet ettiklerini ancak katılımını henüz teyit edemediklerini söyledi. Ayrıca Zelenskiy, ilk önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini, Putin'in İstanbul'a gelmesi halinde ise oraya geçeceğini de sözlerine ekledi.

13.05.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Mayıs Perşembe günü Rusya ile İstanbul'da gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"PUTİN GÖRÜŞMEKTEN KORKUYOR"

Reuters'ın aktardığına göre; Putin'i kendisiyle görüşmekten 'korkmakla' suçlayan Zelenskiy, görüşmelerin gerçekleşmemesi halinde ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) 'sert yaptırımlar' uygulamasını beklediğini, görüşmenin başarısız olmasının ise Rusya'nın diplomasiye hazır olmadığını göstereceğini söyledi.

"SAVAŞI SONA ERDİRMENİN TEK YOLU PUTİN'LE DOĞRUDAN GÖRÜŞMEK"

Zelenskiy, "Rusya'da her şey kesinlikle Putin'e bağlı" diyerek, ateşkesi sağlamanın ve savaşı sona erdirmenin tek yolunun Putin'le doğrudan görüşmek olduğunu söyledi. Ukrayna lideri, "Ateşkese hazır olduğunu söyleme adımını atarsa, savaşı sonlandıracak tüm unsurların tartışılmasının önü açılır" dedi.

İLK ÖNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Ayrıca Zelenskiy, perşembe günü ilk önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini, Putin'in İstanbul'a gelmesi halinde ise oraya geçeceğini söyledi.

"TRUMP'I DAVET ETTİK"

Öte yandan Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ı da İstanbul'daki toplantıya davet ettiğini ancak katılımını henüz teyit edemediğini de sözlerine ekledi.

TRUMP, "İSTANBUL'A UÇABİLİRİM" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

Uluslararası İlişkiler, Politika, İstanbul, Ukrayna, Ankara, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump'ı İstanbul'a davet ettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da kalacak mı Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi Galatasaray'da kalacak mı? Alvaro Morata geleceğiyle ilgili kararını verdi
Fatih Terim’in ilk transferini Premier Lig’den istiyor Fatih Terim'in ilk transferini Premier Lig'den istiyor
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi

15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
14:17
Erdoğan ’’Savaştan daha önemli tehdit’’ demişti 5 il için tehlike çanları çalıyor
Erdoğan ''Savaştan daha önemli tehdit'' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
22:41
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
22:35
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
22:28
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
22:03
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:25
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 17:18:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Trump'ı İstanbul'a davet ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.