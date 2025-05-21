34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan uygulaması ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan uygulaması ilk mezunlarını verdi

34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan uygulaması ilk mezunlarını verdi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumu'nun 2023-2024 yılında başlattığı üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan uygulaması, ilk mezunlarını, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) verdi.

21.05.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumu'nun 2023-2024 yılında başlattığı üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan uygulaması, ilk mezunlarını, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) verdi. 29 kadın öğrenci, diplomalarını alıp kep atmanın heyecanını yaşadı.

YÖK Başkanlığı 2023-2024 yılında, 34 yaş üstü kadınlar için üniversitelerin belirli bölümlerinde ek kontenjan hakkı tanıdığı bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda, kimisi imkansızlıktan, kimisi de başörtüsü yasağından dolayı üniversite eğitimi alamayan kadınlar; üniversiteli oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde de açılan ek kontenjana 90 kadın başvuru yaparak farklı ön lisans programlarına yerleşti. 2 yıllık eğitimin ardından uygulama ilk mezunlarını verdi. BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde, üniversitenin ve 34 yaş üstü kadın kontenjanından faydalananlar için ilk mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile senato üyeleri ve mezun kadınların aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, törene katılan 29 kadın öğrenci diplomalarını alıp diploma yemini ederek kep atmanın heyecanını yaşadı.

'AİLEYİ AYAKTA TUTAN EN GÜÇLÜ YAPI TAŞI KADINDIR'

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, programda yaptığı konuşmada, ailenin en önemli yapı taşının kadın olduğunu belirterek, "Burada sadece bir öğrenim sürecinin tamamlanışına şahitlik etmiyoruz. Bugün aynı zamanda hayatın her döneminde öğrenmenin, kendini geliştirmenin ve bir hedefe adanmışlığın ne kadar kutsal olduğunu bizlere gösteren cesur kadınların, mezuniyet töreninde buluşmanın kıvancını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle birlikte aile kurumunun güçlendirilmesi yönünde atılan bu anlamlı adım, aslında tam da bugün burada gördüğümüz büyük emeğin özüdür. Çünkü aileyi ayakta tutan, yürekle taşıyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü yapı taşı kadındır. Bugün burada o gücün en güzel örneği olan 34 yaş üstü kadınlar kontenjanı ile üniversite sıralarına adım atmış kıymetli öğrencilerimizin mezuniyetini kutluyoruz" dedi.

'OKUYAMAMA SEBEBİM BAŞÖRTÜSÜ YASAĞIYDI'

Başörtüsü yasağından dolayı okuyamadığını söyleyen Nilüfer Bağcı (48), "YÖK'ün vermiş olduğu imkanlardan dolayı üniversiteye girdik. Aşçılık Bölümü öğrencisiyim, 2 sene oldu. Çok mutluyuz. Arkadaşlarla hepimiz çok heyecanlıyız. İyi ki başlamış, iyi ki okumuşuz. Daha önce okuyamamıştık. Benim okuyamama sebebim, bizim zamanımızdaki başörtüsü yasağıydı maalesef. Şimdi 2 çocuğum da üniversitede, 2 çocuğumla beraber okumak çok büyük heyecan. Gurur duyuyorum, kendimle ve ailemle" diye konuştu.

'OKUMANIN YAŞI YOK'

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olan Zuhal Karagöz, "Girmek istiyordum, 2 sene önceye nasip oldu. Bu bir hak ediş değil, bu bize bir ikram. Bize verilen bir imkan. Biz gerçekten çok mutlu olduk, böyle bir imkanın tanınmasından. Bunun için teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir eğitim hayatı geçirdik, şunu gördüm; hiçbir kuş tek kanatla uçmuyor. Hem dünyevi hem de ahiret ilmiyle beraber kuş daha güzel uçar kavramıyla ben 2 yılımı geçirdim. Bize çok şey kattı. Alanımla alakalı çalışmak istiyorum, imkanlar el verirse. Çünkü okumanın gerçekten yaşı yok. Bu imkanı sunan büyüklerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Törene ailesiyle birlikte gelen Göksel Karaman (59), şöyle konuştu:

"Benim içimde kalmıştı, üniversite okuyamamıştım. Bir şeyler öğreneyim, evde durmayayım, bir şeylerle uğraşayım diye kaç sene sonra hedefime ulaştım. Geleneksel El Sanatları bölümünde okudum. Heyecanlıyım, çok güzel bir şey. Keşke daha önceden okusaydım. Çok duygulandım."

Kaynak: DHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan uygulaması ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu Şaka yapmak isterken arkadaşını canından ediyordu
Bulgaristan 2026’da Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Bulgaristan 2026'da Euro'ya geçmeye hazırlanıyor
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
Finlandiya’da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı Finlandiya'da okulda bıçaklı saldırı: 3 öğrenci yaralandı
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor 42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112’yi aramış Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

14:05
Çevre Bakanı Kurum’dan tapu müjdesi ’’Tapu almamış tek bir kişi kalmayacak’’
Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi! ''Tapu almamış tek bir kişi kalmayacak''
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
19:20
Elon Musk’ın babası katil çıktı Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
Elon Musk'ın babası katil çıktı! Hepsini tek bir kişi için öldürmüş
19:18
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi
18:59
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu
18:42
Odekta ve Helis’ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza
Odekta ve Helis'ten gayrimenkulün yeni çağına ortak imza
18:41
Süper Lig devlerine müjde: Lille’den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
Süper Lig devlerine müjde: Lille'den 7 yıldız bonservissiz ayrılıyor
18:38
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis’ten dijital yatırım hamlesi
Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 14:37:17. #7.11#
SON DAKİKA: 34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan uygulaması ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.