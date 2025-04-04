Adıyamanlı Akademisyen Prof. Dr. Fevzi Rençber, Profesörlük Cübbesini Giydi

Akademik başarılarının yanı sıra sosyal çalışmalarıyla da dikkat çeken Rençber, özellikle Sünni ve Alevi topluluklar arasında kurduğu diyalog köprüleriyle geniş kesimlerin sevgisini ve takdirini kazanmış durumda.

Adıyaman'dan Dünya Üniversitelerine Uzanan Başarı Hikâyesi

1983 yılında Adıyaman'da doğan Prof. Dr. Fevzi Rençber, eğitim hayatına Adıyaman İmam-Hatip Lisesi'nde başladı. 2006 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladıktan sonra, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.

Rençber'in doktora tezi olan "Adıyaman'da Alevîlik", bölgenin kültürel ve dini yapısını bilimsel bir bakış açısıyla ele alarak literatüre önemli katkılar sundu. 2010 yılında akademik kariyerine Şırnak Üniversitesi'nde başlayan Rençber, 2018'de doçent, 2025 yılında ise profesör unvanını aldı.

Alevîlik-Bektaşîlik, İslam mezhepleri tarihi ve din-devlet ilişkileri gibi alanlarda çalışmalar yürüten Rençber'in akademik yayınları, uluslararası dergilerde yer buldu. Georgetown Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak yürüttüğü "Oryantalistlere Göre Alevilik ve Bektaşilik" başlıklı çalışması, Batı akademisinde de ilgiyle karşılandı.

Toplumla İç İçe Bir Akademisyen

Akademik üretkenliğinin yanı sıra sahada da aktif rol alan Prof. Dr. Fevzi Rençber, gençlik yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Adıyaman'da özellikle gençlerin eğitimi ve kişisel gelişimine odaklanan sosyal projeler geliştirdi. Bu çalışmalarıyla "birlikte yaşama kültürünün sembol ismi" olarak anılmaya başlandı.

Rençber, akademik platformlarda yaptığı konuşmalarda Alevîliğin İslam içi bir inanç yapısı olduğunu savunarak, bu alandaki bilimsel çalışmaların önemini sıkça vurguladı. "Alevîliği İslam'dan koparma çabalarına karşı bilimsel duruş sergilemek zorundayız," diyen Rençber, bu yaklaşımıyla geniş bir akademik ve toplumsal destek kazandı.

Adıyaman'ın Hafızasını Kayıt Altına Aldı

Yerel kültüre dair yaptığı araştırmalarla da bilinen Rençber, Adıyaman'da ocaklık kültürü ve halk hekimliği üzerine yürüttüğü saha çalışmalarıyla, geleneksel tedavi yöntemlerini belgeleme ve koruma altına alma konusunda öncü oldu. 2023 yılında yaşanan büyük deprem sonrası da "Adıyaman İçin Hemen Şimdi" sloganıyla yürütülen yeniden yapılanma sürecinde aktif görev aldı.

Uluslararası Etki ve Yerel Bağlılık

Mütevazı kişiliği ve iletişimdeki hoşgörüsüyle tanınan Prof. Dr. Rençber, yurt dışında da akademik çalışmalar yürütüyor. Romanya'daki Bükreş Üniversitesi ve Pakistan'daki Pencap Üniversitesi'nde konuk akademisyen olarak görev yaptı. "Hakk Muhammed Ali Aşkı: Adıyaman Alevileri" ve "Oryantalistlere Göre Alevilik ve Bektaşilik" başlıklı kitapları, alanda başvuru kaynakları arasında gösteriliyor.

"Adıyaman'ın İmarı, Neslin İhyası İçin Çalışıyorum"

Prof. Dr. Fevzi Rençber, akademik kariyerini yalnızca bilimsel üretimle sınırlamıyor; aynı zamanda toplumsal sorunların çözümüne katkı sunan bir aktör olarak hareket ediyor. Hem Sünni hem Alevi topluluklar arasında kurduğu güven ilişkisi, onu bölgede "birleştirici bir figür" haline getirdi. Eğitime verdiği önemle dikkat çeken Rençber, "Adıyaman'ın imarı ve neslin ihyası" için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.