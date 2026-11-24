İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye Cumhuriyeti olarak öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Yüz yıllık cumhuriyetimizin gelişimine baktığımızda ilk dönemde toplu iğne yapamayan, savaştan çıkan, yoksullukla mücadele eden, hastalıkla mücadele eden, cumhuriyetten şimdi 300 milyar dolar civarında ihracatı olan dünyanın 16. büyük ekonomisi olan alım gücü itibariyle 11. sırada olan bir ülkeye geldik" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, davetliler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve koro dinletisi sonrası Vali Davut Gül konuşma yaptı. Konuşmasına Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlayan Vali Gül, "Türkiye Cumhuriyeti olarak öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Yüz yıllık cumhuriyetimizin gelişimine baktığımızda ilk dönemde toplu iğne yapamayan, savaştan çıkan, yoksullukla mücadele eden, hastalıkla mücadele eden cumhuriyetten, 300 milyar dolar civarında ihracatı olan dünyanın 16. büyük ekonomisi olan alım gücü itibariyle 11. sırada olan bir ülkeye geldik. Bu makas nasıl kapandı biz olağanüstü bir doğal kaynak bulmadık, herhangi bir ülkenin malını mülkünü gidip gasp etmedik. En büyük sermayemiz beşeri sermayemiz beşeri sermayemizin de temelinde eğitim yatıyor. Dolasıyla da beşeri sermayemiz güçlü olduğu için biz bu açığı kapattık, daha da kapatmaya devam ediyoruz. Beşeri sermayenin de merkezinde iyi yetişmiş insan gücü var. İyi eğitimli insan gücü var. Bizim eğitim sistemimizin, öğretmenlerimizin, katkısıyla yetişen gençlerimiz ülkemizin gelişmesine çok büyük katkılar sundular. Bizler millet olarak devlet olarak öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimiz için tebrik ediyor hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Öğretmenlik insanın zihnine bilgi, kalbine merhamet şahsiyetine istikamet kazandırma mesleğidir"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise konuşmasında, "Öğretmenlik insanın zihnine bilgi kalbine merhamet şahsiyetine istikamet kazandırma mesleğidir. Bizler bir çocuğun gözlerinde yarının imkanlarını gören onun henüz kendisinin bile farkında olmadığı cevheri keşfetmeye çalışan insanlarız ve biliyoruz ki bir öğretmenin en büyük eseri yetiştirdiği insanın güzel ahlakında sağlam karakterinde vicdanında ve hayata kattığı iyiliklerinde yaşamaya devam eder. Birçoğumuz sabah kendi evimizde henüz kendi evladımız uykudayken başka çocukların annesi, babası, ablası ve abisi oluyoruz. Kendi yorgunluğumuzu kapıda bırakıp sınıfa girdiğimiz anda çocuklarımızın gözündeki ışığı çoğaltmak için yeniden başlıyoruz. İnanın bu ülkenin hiçbir ölçü birimi sizin emeğinizin değerini tam olarak karşılayamaz. Bu ülkenin gerçek kahramanları sınıflarında sessizce çalışan teneffüslerde dahi dinlenmek yerine öğrencisinin derdine koşan siz değerli öğretmenlerimizsiniz. 'Türkiye Yüzyılı' idealinin en güçlü taşıyıcıları en etkili mimarı sizlersiniz. Bugün bir çocuğun kalbinde filizlenen tohumu siz ekiyorsunuz. Hayatı doğru okuyan anlayan anlamlandıran çocukları sizler yetiştiriyorsunuz. Bu vizyonun en güçlü uygulayıcıları sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmenler için gönderdiği kutlama mesajı okundu. Ardından yarışmalarda derece sahibi olan öğrenciler için ödül takdim töreni düzenlendi. Tören sonunda ise emekli öğretmenlere görev hizmet sertifikası takdim edilirken, mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.