ALKÜ\'den 2 bin 705 mezun coşkuyla uğurlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 2 bin 705 mezun öğrenci ve ailelerinin katılımıyla büyük bir coşku ve gururla yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 11. yılını düzenlenen mezuniyet töreni ile taçlandırdı. Tören sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan öncülüğünde fakülte dekanları, MYO Müdürleri ve akademisyenlerin katılımı sayesinde çelenk sunumuyla başladı. Mezuniyet Töreni ise saat 19.30'da Konaklı Şehir Stadyumu'nda yapıldı.

ALKÜ'nün gurur günü

Tören fakülte ve meslek yüksekokulları mezunlarının geçiş töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören üniversite tanıtım filmi gösterimi ile devam etti. 2025-2026 öğretim yılı üniversite birincisi olan Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden Dila Tapucu ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümünden Meryem Hemrayeva öğrenciler adına konuşma yaptılar.

Birincilerin konuşmaların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rassul Akhmetov ve Rektör Türkdoğan ile birlikte yaş kütüğüne plaket çaktı.

Üniversite ikincisi olan Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu Mehmet Gülkokuer,'e Kaymakam Şakir Öner Öztürk; üniversite üçüncüsü İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünden Nurtop Çopur,'a Alanya Belediye Başkan Vekili Faruk Konukçu başarı belgesi ve hediye takdim etti.

Törenin devamında fakülte ve MYO'larda ilk üç sıralamaya giren öğrencilere, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından başarı belgeleri takdim edildi. Törenin devamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç tarafından öğrenciler hep bir ağızdan mezuniyet yemini ile devam etti. Mezuniyet yeminini yapan mezun öğrenciler büyük bir sevinç ve gururla keplerini gökyüzüne fırlattılar. Mezun öğrenciler kep fırlatma sırasında ailelerine duygu dolu anlar yaşattı. Mezuniyet töreni Sahibinden grubunun konseri ve Dj Melih Yavuz'un performansıyla sona erdi.

"ALKÜ denizcilikte ihtisaslaşıyor"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan törende yaptığı konuşmada bu güzel ve gurur dolu günde büyük bir heyecan duyduklarını belirtti. Tüm misafirleri ve öğrencileri selamlayan Rektör Türkdoğan, geçtiğimiz günlerde Denizli'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden ALKÜ öğrencisi Zehra Eyiol'a rahmet, yaralı öğrencilere de şifalar diledi.

Rektör Türkdoğan konuşmasının devamında ALKÜ'nün başarılı projelerini de anlattı. Türkdoğan konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı vizyonunda üniversitemizin üstlenmesi gereken rolü akademisyenlerimizle birlikte değerlendirdik, kapsamlı istişarelerde bulunduk. Bu değerlendirmeler sonucunda hem coğrafi konumumuz hem de ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda denizcilik alanında ihtisaslaşma kararı aldık. Mavi Vatan'ı korumak yalnızca askeri güçle değil, aynı zamanda bu deniz alanlarının akademik, teknik ve ekonomik olarak geliştirilmesiyle mümkündür. Mavi Vatan; sadece bir coğrafi alan değil, Türkiye'nin denizlerdeki egemenlik haklarının, ekonomik çıkarlarının ve gelecek nesillerin güvenliğinin ifadesidir. Bu bakış açısıyla bizler, ALKÜ'yü ülkemizde 'Mavi Vatan' temalı yaklaşımı kurumsal kimliğine taşıyan öncü üniversitelerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşım, bir tema olmanın ötesinde; ecdadımızdan devraldığımız denizcilik mirasına, Alanya'nın stratejik potansiyeline ve ülkemizin geleceğine karşı duyulan milli bir sorumluluğun ve kararlılığın yansımasıdır. Çünkü 'denize yön veren, geleceğe yön verir.' Bizler biliyoruz ki güçlü bir Türkiye; bilimde, teknolojide, üretimde ve denizlerde söz sahibi bir Türkiye'dir. Sizler de hangi mesleği icra ederseniz edin, ülkemizin yarınlarını inşa edecek en önemli güç olacaksınız. Alanya; Akdeniz'in merkezindeki stratejik konumu, yoğun deniz turizmi, marina ve liman altyapısı, kruvaziyer ve yat turizmi potansiyeli, Selçuklu'dan miras kalan denizcilik kültürü, Alaaddin Keykubat markasının tarihi denizcilik bağı ve doğal laboratuvar niteliğindeki kıyı yapısıyla turizm, enerji ve lojistiğin kesiştiği eşsiz bir merkezdir. Bu özellikleriyle Alanya, Mavi Vatan vizyonunun en güçlü şekilde hissedildiği ve denizcilik temalı bir üniversite dönüşümü için en uygun şehirlerden biridir. Bu tematik alan, üniversite için ekonomik, teknolojik ve akademik bir kalkınma vizyonu oluşturmaktadır. Çünkü Mavi Ekonomi (enerji, lojistik, turizm), deniz teknolojileri ve dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve çevresel koruma ile uluslararası insan kaynağı yetiştirme boyutlarıyla ALKÜ'yü yalnızca bir eğitim kurumu olmaktan çıkararak, Mavi Vatan vizyonuna doğrudan katkı sağlayan stratejik bir üniversite haline getirecektir" dedi.

"ALKÜ Türkiye'nin mavi vatan vizyonuna stratejik katkı verecek"

ALKÜ'nün coğrafi konumu, altyapısı ve tarih kimliğinin denizcilik alanı için doğal bir avantaj sunduğunu ifade eden Rektör Türkdoğan, "Denizcilik sektörü aynı zamanda yaşam boyu öğrenmeyi zorunlu kılan bir yapıya sahiptir. Uluslararası standartlar ve sertifikasyon süreçleri nedeniyle sürekli güncellenen bilgi ve beceriler, sürdürülebilir bir eğitim modeli oluşturmakta ve üniversiteler için kalıcı bir öğrenme ve gelişim ekosistemi sunmaktadır. Sonuç olarak, denizcilik teması sayesinde deniz turizmi ve marina ekonomisi gelişecek, nitelikli insan kaynağı yetişecek, kıyı ve deniz çevresi yönetimi güçlenecek, bölgesel kalkınma desteklenecek ve turizm gelirleri ile yerel istihdam artacaktır" dedi.

Rektör Türkdoğan konuşmasının devamında, "Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği, desteği ve katkısı bulunan herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu'na, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a, Birlik Vakfı Genel Başkanımız Yaşar Karayel'e, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanımız Yusuf Tülün'e ve yükseköğretim alanında ülkemizin gelişimine katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar gelişimine destek veren rektörlerimize, kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş dünyamıza ve Alanya'mızın tüm değerlerine şükranlarımı sunuyorum. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, milletimizin ve devletimizin desteğiyle büyümeye, ülkemize değer üretmeye ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Sevgili gençler, bugün üniversitemizden mezun oluyorsunuz; ancak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile bağınız hiçbir zaman kopmayacaktır. Sizler artık üniversitemizin birer mezunu ve aynı zamanda en değerli temsilcilerisiniz. Gittiğiniz her yerde bilgi, erdem ve sorumluluk anlayışıyla hareket edeceğinize inanıyorum. Hayat yolculuğunuz boyunca başarılarınız kadar karşılaşacağınız güçlükler de olacaktır. Önemli olan, karşılaştığınız engeller karşısında yılmadan ilerleyebilmek ve her durumda umutla geleceğe bakabilmektir. Çünkü büyük başarılar, kararlılık ve sabırla inşa edilir. Bu duygu ve düşüncelerle, 2025-2026 Akademik Yılı mezunlarımızı gönülden kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yaşam diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.' sözünü daima hatırlayınız. Kendinize güvenin, çok çalışın, üretin ve ülkenize hizmet etmekten asla vazgeçmeyin. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık, istikbaliniz parlak olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, mezuniyetinizi bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA