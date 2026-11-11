Anabilim, Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Yine Zirvede!

Geleceğin bilim insanlarını aynı çatı altında toplayan Anabilim, bu vizyonun meyvelerini uluslararası alanda toplamaya devam ediyor. Bosna Hersek’te düzenlenen 9. Genç Balkan Bilgisayar Olimpiyatı’nda Türkiye Millî Takımı formasıyla yarışan Anabilim öğrencileri, 1 gümüş ve 3 bronz madalya alarak millî başarının mimarlarından oldu. İkinci kez ay yıldızlı bayrağı temsil eden genç yeteneklerin yanı sıra, 2020’den bu yana TÜBİTAK ve İSBO kulvarlarında 26 madalya toplayan Anabilim Olimpiyat Takımı, bu yıl da öğrencileriyle İSBO finallerinde zirve yürüyüşünü sürdürüyor.

Bilimdeki bu köklü gelenek, zekâ oyunlarındaki Türkiye şampiyonluğuyla ve uluslararası matematik platformlarındaki üstün derecelerle taçlandı. Türkiye Zekâ Vakfı’nın düzenlediği 31. OYUN 2026 Türkiye Finali’nde tüm soruları eksiksiz yanıtlayan bir öğrenci Türkiye 1’incisi olurken bir diğer öğrencimiz ise ilk 10’a girerek şeref kürsüsüne adını yazdırdı. Ayrıca uluslararası düzeyde düzenlenen Fermat Matematik Olimpiyatı'nda üstün başarı gösteren öğrencilerimiz altın, gümüş ve bronz olmak üzere çok sayıda madalya kazanarak Vietnam'da düzenlenecek uluslararası finale katılmaya hak kazandı; benzer şekilde SEAMO (Singapur ve Güney Asya Matematik Olimpiyatları) yarışmalarında da 1 altın ve 2 bronz madalyayla dönülerek matematik alanındaki küresel iddia bir kez daha kanıtlandı.

Elde edilen başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Üyesi Seda Zeynep Aytaçlı, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Balkan Olimpiyatları’ndan Türkiye Şampiyonluğu’na ve uluslararası matematik sahnelerine uzanan bu gurur tablosu, Anabilimin 40 yıllık sürdürülebilir başarının en net kanıtıdır. İkinci kez Millî Takım formasıyla ülkemizi temsil eden, zekâ oyunlarında ve uluslararası olimpiyatlarda zirveye çıkan ve olimpiyat ruhunu yaşatan tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarı hikâyelerinin arkasındaki vizyoner öğretmenlerimize ve bizlere inanan velilerimize teşekkür ediyoruz. Anabilimde başarı, bir anlık sonuç değil; geleceği şekillendiren köklü bir gelenektir.”