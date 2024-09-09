Antalya\'da Ramazan Tunç İlkokulu Açıldı

Eğitim

ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk gününde Manavgat'ta hizmete giren Ramazan Tunç İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. Antalya'da hayırseverlerin okul yapma yarışında bulunduğunu vurgulayan Vali Şahin, hayırseverlere okul yapımı için arsa bulmakta zorluk yaşadıklarını söyledi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı törenle başladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, eğitim öğretim yılının ilk gününde Manavgat'ta Tunç ailesi tarafından yaptırılan Ramazan Tunç İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde okulu yaptıran Tunç ailesi adına Burak Tunç bir konuşma yaptı. Tunç konuşmasında kendisi de bir öğretmen olan Ramazan Tunç'un anısını yaşatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

515 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2024- 2025 eğitim öğretim yılında Antalya genelinde 514 bin 888 öğrenci ve 38 bin 266 öğretmenin ders başı yaptığını belirterek, Manavgat'ta 64 okul, 600 sınıfın hayırseverler tarafından yaptırıldığını hatırlatarak, Antalya'da genel anlamda hayırseverlerimizin okullara vermiş olduğu destek yüksek dedi.

'ANTALYA ÖZEL BİR ŞEHİR'

Vali Hulusi Şahin, hayırseverlerin eğitimde devletin yükünü aldıklarını vurgulayarak, Antalya hayırseverlerimiz bakımından hele de eğitime yatırım yapan, eğitime destek veren hayırseverlerimiz bakımından gerçekten çok özel bir şehir. Türkiye'de ikinci böyle bir şehir var mı bilmiyorum. Devletin yaptığı her bir dersliğe bir derslik de en az hayırseverlerimiz koyuyor. Zaten eğitim sadece devletin mücadelesiyle çözülebilecek bir alan değil. Bu o kadar önemli ve o kadar büyük bir alan ki tüm paydaşların, tüm toplumun kesimlerinin, iş insanlarının, derneklerin, vakıfların bütün dinamiklerin harekete geçirilmesiyle, bir seferberlik ruhuyla hareket etmesiyle ancak başarılabilecek bir mesele. Biz arsa yetiştiremiyoruz gerçekten ve arsaları yetiştirebilsek Antalya'da çok az kalan ikili eğitimi hemen hemen bitiririz. Yani hayırseverlerimiz onun için hazır. Bu hususta da belediye başkanlarımızın desteğini bekliyoruz diye konuştu. Maarif Eğitim Modeli hakkında da konuşan Vali Şahin, tarih, coğrafya, matematik gibi derslerin yanında değerler eğitimin verilmesi konusunun da önemli olduğunu vurgulayarak, Öğrencilere değerler eğitiminin kazandırılması çok önemli. Aileye hürmet, fedakarlık, şefkat ve merhamet, ülkesini ve bayrağını sevmek gibi bizi biz yapan değerleri çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Bunun için sadece okul yeterli değil. Annelere, babalara yani ailelere büyük görev düşüyor. Çocuklarımızı yabancı unsurların etkisinde bırakmayalım ve çok iyi koruyalım. Yoksa evlatlarımızı hem mental hem de fiziki olarak kaybederiz. Yeni eğitim ve öğretim yılında gerek öğretmenlerimizle, gerekse ailelerimizle bu konu üzerinde daha fazla çalışacağız ve daha dikkatli olacağız dedi.Konuşmaların ardından tören açılış kurdelesinin kesimiyle sona erdi. Vali Şahin, törenin ardından sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Vali Şahin sınıflarda öğrencilere çeşitli kitaplar hediye etti. Daha sonra öğretmenlerle sohbet eden Vali Şahin okul bahçesinde fidan dikti.Törene Vali Şahin'in yanı sıra Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, hayırsever Tunç ailesi, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

HABER- KAMERA Ömer KARÇA MANAVGAT,