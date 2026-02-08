ASBÜ QS 2026 Avrupa Üniversiteleri sıralamasında zirveye ilerliyor - Son Dakika
Eğitim

ASBÜ QS 2026 Avrupa Üniversiteleri sıralamasında zirveye ilerliyor

ASBÜ QS 2026 Avrupa Üniversiteleri sıralamasında zirveye ilerliyor
08.02.2026 14:26
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), QS 2026 Avrupa Üniversiteleri Sıralaması'nda büyük bir başarıya imza attı. ASBÜ, Avrupa'da ilk 1000 üniversite içerisinde 836. sırada yer alırken, Türkiye'deki üniversiteler arasında 79. sırada yer aldı.

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan QS (Quacquarelli Symonds), merakla beklenen "2026 Avrupa Üniversiteleri Sıralaması" sonuçlarını paylaştı. Sosyal bilimler alanında tematik bir devlet üniversitesi olarak kısa sürede uluslararası bir marka haline gelen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), açıklanan veriler doğrultusunda büyük bir başarıya imza atarak hem Avrupa hem de Türkiye ölçeğinde dikkat çekici bir konuma yerleşti.

ASBÜ AVRUPA'DA İLK 1000, TÜRKİYE'DE İLK 100 ARASINDA

Üniversiteden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "QS 2026 Avrupa Üniversiteleri Sıralaması kapsamında yapılan kapsamlı değerlendirme sonucunda ASBÜ, Avrupa'da ilk 1000 üniversite içerisinde yer alarak 701-900 bandında (836. sırada) tescillendi. Üniversitemiz, bu başarısını ulusal düzeye de taşıyarak Türkiye'deki üniversiteler arasında 79. sırada yer aldı ve Türkiye'nin en iyi ilk 100 üniversitesi arasındaki konumunu kanıtladı.

Türkiye, Avrupa'nın Yükseköğretim Devleri Arasında İkinci Sırada Bu yılki sıralama sonuçları, Türkiye'nin yükseköğretimdeki küresel gücünü de bir kez daha ortaya koydu. Avrupa genelinde 42 ülke ve bölgeden yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede Türkiye, 103 üniversitesi ile temsil edilerek Avrupa'da en çok üniversite ile temsil edilen ikinci ülke olma başarısını gösterdi.

Birleşik Krallık'ın (128 üniversite) ardından gelen Türkiye (103 üniversite); Almanya (102), İtalya (65) ve Fransa (60) gibi ülkeleri geride bırakarak eğitimdeki yükselişini sürdürdü.

ASBÜ'YÜ BAŞARIYA TAŞIYAN TEMEL GÖSTERGELER

ASBÜ'nün bu önemli yükselişinde özellikle nitelikli eğitim ve uluslararasılaşma vizyonu belirleyici oldu. Sıralamada öne çıkan veriler şu şekildedir:

  • Öğretim Üyesi/ Öğrenci Oranı: ASBÜ, 29.2 puanla bu alanda en yüksek skorlarından birini elde ederek, öğrenci başına düşen akademisyen sayısı bakımından nitelikli ve butik eğitim anlayışını tescilledi.
  • Uluslararası Öğrenci Çeşitliliği: 82 farklı ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapan üniversitemiz, "Uluslararası Öğrenci" kriterinde 20.1 puan alarak küresel cazibe merkezi olduğunu kanıtladı.
  • Araştırma Kalitesi: "Makale Başına Atıf" oranında elde edilen 16.8 puan, üniversitemizde üretilen akademik çalışmaların etki değerinin yüksek olduğunu ve dünya literatüründe karşılık bulduğunu gösterdi.
GELECEK VİZYONU: DAHA ÜST SIRALAR HEDEFLENİYOR

Genç ve dinamik yapısı, sosyal bilimler odaklı tematik profili ile ASBÜ; uluslararası araştırma ağlarını genişletmeyi ve orta vadede Avrupa sıralamasında 500-700 bandına yükselmeyi stratejik hedef olarak belirlemiştir.

Bu başarı, üniversitemizin akademik ve idari kadrosu ile öğrencilerinin ortak vizyonunun bir sonucudur."

