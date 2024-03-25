Atatürk\'ün Çanakkale Savaşları\'ndaki Taarruz Emri Deşifre Edildi

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün 109 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı ile yazdığı taarruz emri, deşifre edildi. Türkçeye çevrilen emirde 'zafer vurgusu' dikkat çekerken, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bizzat Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan ve imzalanan bu emirde, Şefik Aker Bey'e her ne pahasına olursun taarruza geçilmesi gerektiğini ve bundan asla geri durulmaması gerektiğini ve mealen de 'Başarılarınızı gündüz gözüyle görmek isterim' dediğini burada görüyoruz" dedi.
Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde, Çanakkale Savaşları'na ait birçok özel belge, arşiv ve koleksiyon kitap bulunuyor. 19'uncu Fırka Kumandanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 109 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı ile Mehmet Şefik Bey'e yazdığı taarruz emri de özel belgeler arasında yer alıyor. Türkçeye çevrilen emirde, 'Başarılarınızı gündüz gözüyle seyretmek isterim' ifadesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün zafere inancını gösteriyor.
'ÇANAKKALE'DE BİR CESARET, FEDAKARLIK ORTAYA ÇIKIYOR'
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu emrin çok anlamlı olduğuna dikkati çekip, "Çünkü düşmanın denize dökülmesi ve geri püskürtülmesi için aslında Türk askerindeki azim ve kararlılığı ortaya koyan bir anlayışla kaleme alınmıştır. Bizzat Mustafa Kemal tarafından kaleme alınan ve imzalanan bu emirde, Şefik Aker Bey'e her ne pahasına olursun taarruza geçilmesi gerektiğini ve bundan asla geri durulmaması gerektiğini ve mealen de 'Başarılarınızı gündüz gözüyle görmek isterim' dediğini burada görüyoruz. Aslında Çanakkale'de bir cesaret, fedakarlık ortaya çıkıyor. Bunu da hem asker kabul ediyor hem de subaylarımız bu emirleri çok net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.
'ÇOK BAŞARLI, CESUR VE FEDAKAR BİR ASKER'
Bu emirleri vermenin kolay olmadığını vurgulayan Kaşdemir, "Çünkü çok büyük bir mücadele var ve bunun sonunda ölüm, yaralanma, şehit olmak veya gazi olmak var. Ama burada hem askerler hem de komutanlar çok iyi biliyor ki Çanakkale geçilince İstanbul'a gelinmiş olacak. Çanakkale'nin son kale olduğunu herkes çok iyi biliyor. O dönem savunma yapan bütün kahraman Türk askerleri, bu bilinçle hareket ediyor. İşte o kahraman subaylarımızdan biri de Mustafa Kemal Atatürk. Zaten Mustafa Kemal, çok öngörülü, ileri görüşlü, çok başarılı, cesur, fedakar bir asker ama bir o kadar ciddi disiplinli ve kararlı bir asker. Emirlerinde bunu görüyoruz" diye konuştu.
'HERKES BİR SEL GİBİ ATILIP, DÜŞMANI GERİ PÜSKÜRTTÜ'
Kaşdemir, şöyle devam etti:"Belki de o zor şartlarda ertelenebilecek, ertelenmesi düşünülen bir taarruzu bile asla gecikmeye mahal vermeden 'Başarılarınızı, taarruzu gündüz gözüyle görmek isterim' şeklinde ifade ediyor. Bu da şu demek oluyor; vakit geçirmeden, düşmana herkes bir sel gibi atılıp, düşmanı boğup geri püskürtüyor. Çanakkale işte böyle geçilmez oldu. Mehmetçiğin büyük fedakarlığı, büyük kararlılığı, Türk subaylarının da hem çok iyi sevk ve idaresi hem de büyük azmi ve disiplin sayesinde. Çanakkale'deki başarının altındaki temel sebep budur."
Son Dakika › Eğitim › Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki Taarruz Emri Deşifre Edildi - Son Dakika
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