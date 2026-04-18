Atık Malzemelerle Sanat ve Müzik Eğitimi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'deki okulda, öğrenciler atık malzemeleri sanata dönüştürüp müzik öğreniyor.

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda öğrenciler, atık malzemeleri sanata dönüştürürken, müzik atölyesinde enstrüman öğrenerek çok yönlü gelişim sağlıyor. Köy okulunda hayata geçirilen çalışmalar, öğrencileri hem çevreye duyarlı bireyler haline getiriyor hem de sanatsal yönlerini ortaya çıkarıyor.

Salihli'deki 140 öğrencinin eğitim gördüğü Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda, geri dönüşüm temelli sanat çalışmaları eğitim sürecinin önemli bir parçası haline geldi. Rehberlik servisi öncülüğünde yürütülen projede öğrenciler; makarna, çekirdek, cam şişe, kavanoz ve benzeri atık malzemeleri kullanarak özgün eserler ortaya koyuyor. Tamamen geri dönüşüm üzerine kurulu çalışmalarda, malzemelerin büyük bölümü çevreden ve gönüllü desteklerden sağlanıyor. Bu süreçte öğrenciler yalnızca üretmiyor; aynı zamanda hayal kurmayı, odaklanmayı ve kendilerini ifade etmeyi öğreniyor. Özellikle içine kapanık öğrencilerde gözle görülür değişimler yaşanırken, derslere katılım ve özgüvenin arttığı belirtiliyor. Proje, çocukların hem çevre bilinci kazanmasını hem de ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesini amaçlıyor.

ÖĞRENCİLERE FARKLI ENSTRÜMANLARI ÖĞRENME İMKANI

Sanat çalışmalarının yanı sıra okulda kurulan müzik atölyesi de dikkat çekiyor. Kaymakamlık desteğiyle oluşturulan ve 'beceri' ismi verilen atölyede öğrenciler, müzik öğretmeni Müyesser Ece Çetin gitar başta olmak üzere farklı enstrümanları öğrenme imkanı buluyor. Müzik dersleriyle öğrencilerin ritim duygusu, disiplin becerisi ve estetik algısı gelişirken, sanata olan ilgileri de güçleniyor. Rehber Öğretmen Selda Yüksekkaya, projede tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullandıklarını belirterek, çocukların üretim sürecinde aktif rol aldığını ve zamanla kendilerini daha rahat ifade etmeye başladıklarını söyledi. Yüksekkaya, özellikle yıl başında çekingen olan öğrencilerin süreç içinde daha girişken hale geldiğini ve öğretmenleriyle daha güçlü iletişim kurduğunu vurguladı.

5'inci sınıf öğrencilerden Ayşe Dineci, atölyede farklı çalışmalar yaparak kendilerini geliştirdiklerini ifade ederken, bir diğer 5'inci sınıf öğrencisi Eylül Aslanparçası ise yaptığı eserleri gördükçe mutlu olduğunu ve bunun ders başarısına da olumlu yansıdığını dile getirdi. 8'inci sınıf öğrencisi Fatmanur Yiğit de müzik atölyesinde enstrüman becerilerini ilerlettiklerini söyledi.

'OKULUMUZDA BİRÇOK ALANDA PROJELER YÜRÜTÜYORUZ'

Okul Müdürü Yakup Ateş, okulda sadece akademik başarının yanı sıra öğrencilerin çok yönlü gelişimine odaklandıklarını belirtti. Ateş, "Okulumuzda birçok alanda projeler yürütüyoruz. Rehberlik atölyemizde hayata geçirdiğimiz bu çalışmayla çocuklarımızın geri dönüşüm bilinci kazanmasını sağlarken aynı zamanda bedensel ve ruhsal farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Atık malzemeleri sanatsal ürünlere dönüştüren öğrencilerimiz, bu süreçte hem üretmenin hem de kendilerini ifade etmenin mutluluğunu yaşıyor. Günümüzde çocuklar çevresel sorunlara karşı yeterli bilinç geliştiremeyebiliyor. Bizler de eğitimciler olarak bu eksikliği gidermek adına bu projeye yer verdik. Geri dönüşüm temelli sanat çalışmalarıyla çocuklarımızın hem çevre bilinci kazanmasını hem de iç dünyalarının desteklenmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

Müzik atölyesine de değinen Ateş, "Kaymakamlığımızın desteğiyle okulumuzda güzel bir müzik atölyesi kurduk. Müzik öğretmenimiz eşliğinde öğrencilerimiz burada enstrüman öğreniyor ve sanatsal yönlerini geliştiriyor. Bu çalışmalar çocuklarımızın hem özgüvenini artırıyor hem de disiplinli bir şekilde üretmelerine katkı sağlıyor. Amacımız; düşünen, üreten, kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek. Aynı zamanda sanatla büyüyen, barışın ve iyiliğin temsilcisi olacak bir nesil için çalışıyoruz. Bu yüzden çocuklarımızla birlikte hem öğreniyor hem de çok güzel işlere imza atıyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN-Emre SAÇLI/MANİSA

Kaynak: DHA

Eğitim, Müzik, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 12:12:56. #7.13#
SON DAKİKA: Atık Malzemelerle Sanat ve Müzik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.